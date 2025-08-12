Korfball, i Paesi Bassi battono il Belgio in finale e vincono l’oro ai World Games 2025

I Paesi Bassi si confermano imbattibili nel korfball ai World Games e trionfano anche a Chengdu 2025. Per gli oranje si tratta dell’undicesimo titolo consecutivo da quando questa disciplina (inventata proprio ad Amsterdam nel 1902) è entrata nel programma dei Giochi Mondiali, manifestazione internazionale dedicata a sport e specialità tipicamente non olimpiche.

L’ennesima vittoria neerlandese nel korfball ai World Games si è materializzata quest’oggi in Cina al termine di un match decisivo in cui i Paesi Bassi hanno sconfitto il Belgio con il punteggio di 23-16 (parziali di 7-4, 5-1, 3-4 e 8-7 nei singoli quarti). Il podio è stato completato da Taiwan, che ha battuto 19-15 la Cechia nello spareggio per la medaglia di bronzo.

Ricordiamo che l’Italia non era presente nel korfball misto ai Giochi Mondiali di Chengdu 2025, avendo fallito l’obiettivo qualificazione.