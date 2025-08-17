Dal 16 al 17 agosto l’Iplex Arena – Spiaggia delle Corone ospita due giorni di grande beach volley con i migliori protagonisti del panorama nazionale.

In campo il torneo femminile Offertevillaggi.com e il torneo maschile Axorè King of the Beach, tra spettacolo, emozioni e sorprese. Non mancheranno le esibizioni delle Sweet Dolls, il lancio delle canotte e tanti gadget offerti dai partner dell’evento.

Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube e sul sito di OA Sport. Segui ogni partita, commenta con noi e vivi l’atmosfera del beach volley in riva al mare!

Programma delle gare:

Domenica 17 agosto

15.30 – FINALE FEMMINILE

16.15 – FINALE MASXCHILE

✨ Ingresso gratuito – Emozioni garantite – Beach volley allo stato puro!

