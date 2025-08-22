Jannik Sinner si allenerà quest’oggi con un tennista americano in ascesa: si lavora sul pieno recupero fisico

Prosegue il programma di avvicinamento di Jannik Sinner al suo esordio negli US Open 2025. L’ultimo Slam della stagione prenderà il via il 24 agosto ed è da capire quando il n.1 del mondo inizierà il cammino, affrontando il ceco Vit Kopriva. Un primo round alla portata dell’altoatesino che poi potrebbe avere nel secondo turno un impegno ben più gravoso contro l’australiano Alexei Popyrin. L’aussie giocherà contro il finlandese Emil Ruusuvuori il suo primo match.

All’Arthur Ashe, nella giornata di ieri, Sinner ha svolto il suo primo training, a distanza di tre giorni dal suo ritiro nel corso della finale del Masters1000 di Cincinnati contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, con l’argentino Francisco Comesana. Si è vista una versione di Jannik confortante: centrato nei colpi e soprattutto sereno dopo il contrattempo molto poco gradito dell’atto conclusivo in Ohio.

In altre parole, tutto è stato messo alle spalle. Quest’oggi il suo programma prevede un altro allenamento, a partire dalle ore 17.00 italiane sul Court P1, con l’americano Alex Michelsen, tra i tennisti emergenti negli States. Un giocatore dalle caratteristiche simili a quelle dell’italiano, dotato di un gran rovescio, ma non così completo come il pusterese.

I due, tra l’altro, si erano incontrati proprio agli US Open dell’anno passato e l’affermazione di Sinner fu netta (6-4 6-0 6-2). L’obiettivo del nostro portacolori è chiaro: recuperare a pieno dal punto di vista fisico, dal momento che il Major di New York potrebbe essere particolarmente probante per le temperature e l’umidità. Vista anche la lotta per il primato della classifica con Alcaraz, rendere al massimo in questo evento sarà di capitale importanza.

Il training, come detto, si svolgerà dalle 17.00 alle 17.30 italiane sul Court P1, per poi proseguire sul campo “Arthur Ashe” dalle 18.00 alle 18.30 nostrane. Una maniera per prendere ulteriore feeling col Centrale, che sarà la casa del n.1 del ranking in questo torneo.