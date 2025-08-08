Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, due delle protagoniste più brillanti del beach volley italiano, si raccontano nella nuova puntata di Beach Zone ️ con Simona Bastiani. Dalla straordinaria prima parte di stagione nel Campionato Italiano Assoluto di beach volley, alla crescita tecnica grazie al coach James Martins, fino agli inizi e al grande lavoro svolto nel settore giovanile con Open Beach. Scopri la loro storia fatta di passione, sacrificio e determinazione, e quali sono i loro prossimi obiettivi per il 2025! Scrivici nei commenti: dove pensi possano arrivare Rottoli e Shpuza? #BeachVolley #BeachVolleyItalia #CampionatoItaliano #RottoliShpuza #BeachZone #OpenBeach #Pallavolo #VoleiDaSpiaggia #SportFemminile #JamesMartins #BeachVolleyLife #BeachVolley2025 #AtleteItaliane #IntervistaSportiva #VolleyItalia