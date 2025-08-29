Giornata decisiva al Tour de l’Avenir: Finn terzo nella prima semitappa, ora la sfida con Widar e Seixas a crono

L’ultima giornata del Tour de l’Avenir prevede due semitappe, al termine delle quali si definirà il podio generale dell’evento ciclistico più importante dell’anno per gli under 23. Ad aprire le danze sono stati i 41,6 km con partenza e arrivo a La Rosière (Espace San Bernardo): gli atleti hanno dovuto scalare il Colle San Carlo (10,3 km al 10% di pendenza media) e il Piccolo San Bernardo (13,2 km al 5,6%), prima degli ultimi 2200 metri al 6% che hanno condotto sulla linea del traguardo.

Il belga Jarno Widar ha sfoderato una prestazione di qualità dopo il successo ottenuto ieri a Tignes e si è imposto brillantemente, risultando il migliore in una frazione ricca di ascese. Il 19enne ha avuto la meglio con un vantaggio di cinque secondi nei confronti del francese Paul Seixas e di otto secondi sul nostro Lorenzo Finn, mentre l’altro transalpino Maxime Decomble ha accusato un distacco di 27 secondi dal vincitore.

Chi indosserà la maglia gialla sul gradino più alto del podio al termine del prestigioso evento in Francia? A decidere tutto sarà la cronometro individuale in programma oggi pomeriggio: 10,4 tutti in salita da Montvalez a La Rosière, con una pendenza media del 6,6%. Decomble si presenterà all’appuntamento con un margine di 29” su Seixas, 35” su Finn, 36” su Widar, 45” sul norvegese Jorgen Nordhagen e 52” sull’ecuadoriano Mateo Ramirez.