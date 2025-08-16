Gianmarco Tamberi ammette: “Sono molto indietro. Andare ai Mondiali potrebbe essere una forzatura”

Due giorni dopo la nascita della figlia, il neo-papà Gianmarco Tamberi ha deciso comunque di prendere parte alla tappa polacca della Diamond League 2025 atterrando a Chorzow però solo un’ora prima della gara e non riuscendo a tirar fuori una buona prestazione. Il fuoriclasse azzurro ha superato infatti 2.14 alla seconda prova per poi commettere tre errori a 2.18 chiudendo la gara in ultima posizione.

“Sono convinto che diventare papà sia l’emozione più forte che abbia mai provato. Sono orgoglioso della donna che è Chiara, già innamorato della piccola Camilla“, le dichiarazioni a caldo di Gimbo al termine del meeting in Silesia. “Sapevo che sarebbe stato difficile tirar fuori la prestazione atterrando qui praticamente un’ora prima della gara, invece che un paio di giorni prima come al solito, ma mi sembrava giusto esserci perché avevo dato la mia parola al meeting e al mio team. Ho dentro tanta energia, ma anche stanchezza fisica e vengo da un periodo difficile dal punto di vista sportivo, come sappiamo, però ci ho provato“, ammette il marchigiano.

Sulla sua eventuale partecipazione ai Mondiali di Tokyo: “Non lo so, è complicato. Quest’anno ho iniziato molto tardi la preparazione, la riabilitazione al ginocchio ha preso la maggior parte del tempo. Sono molto indietro e lo vedo nella tecnica: anche se riuscissi a metterci tanto di più, non so fino a che punto e non vorrei fosse una forzatura andare ai Mondiali. Lo deciderò, ma non subito dopo una gara e non da solo. Se non vedo di poter svoltare questa situazione, anche se con più pressione rendo meglio, allora continuerò il percorso di quest’anno. Quello che conta è di poter lavorare bene per Los Angeles 2028“