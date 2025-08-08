Gianmarco Tamberi: “Il 2.12 di Caorle è stato destabilizzante. Devo capire se ha senso fare i Mondiali”

Strada in salita per Gianmarco Tamberi nel suo percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali 2025, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Gimbo sta infatti facendo molta più fatica del previsto ad entrare in condizione, come dimostra il deludente quinto posto dello scorso weekend agli Assoluti di Caorle in cui si è fermato ad un modesto 2.12.

Intercettato telefonicamente dall’Ansa, il fuoriclasse marchigiano non ha nascosto la sua preoccupazione mettendo addirittura in dubbio la partecipazione alla rassegna iridata: “Devo capire se ha senso accelerare per fare i Mondiali oppure se prendermi più tempo e finalizzare il recupero alle prossime tre stagioni che portano a Los Angeles“.

Il campione mondiale in carica ritiene “scioccante e destabilizzante” il risultato di Caorle e ha deciso di rimettersi in gioco iscrivendosi al meeting tedesco di salto in alto a Heilbronn che si terrà domenica 10 agosto. “Ora voglio capire qual è il mio stato attuale: è soprattutto una prova con me stesso, perché se la misura è tra 2.10 e 2.20 ci sarà da riflettere“, dichiara l’azzurro.

“Voglio rimanere con l’idea che le cose andranno diversamente, prima ci si prova a rialzarsi e più possibilità hai di riuscirci, e quindi penso che sia una possibile soluzione a questa situazione, rimettersi subito in gioco e riprovare subito a tirar fuori qualcosa di meglio“, aveva detto Tamberi dopo gli Assoluti sul suo canale YouTube.