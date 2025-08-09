A pochi giorni dal Tour de l’Avenir, la “mini Grande Boucle” per i talenti del ciclismo mondiale, Marino Amadori ci apre le porte della nazionale Under 23 azzurra nel FOCUS-SUMMER, ospiti del Fantini Club di Cervia Milano Marittima. Ex corridore, punto di riferimento per Alfredo Martini e oggi selezionatore della nazionale U23, Amadori racconta in questa intervista esclusiva come sta preparando la spedizione italiana per uno degli appuntamenti clou della stagione 2025. Si parla di: L’eredità tecnica e umana lasciata da Alfredo Martini Il Mondiale vinto con Baroncini nel 2021 Le difficoltà e i successi delle ultime stagioni Le aspettative per il Tour de l’Avenir 2025 Il valore formativo delle gare come la Due Giorni Marchigiana L’evoluzione della categoria U23 e il ruolo delle squadre Devo Il giusto equilibrio tra prestazione, crescita e divertimento Emozione, strategia e sguardo lungo verso il futuro del ciclismo italiano, direttamente dalla voce di uno dei protagonisti silenziosi ma fondamentali di questo movimento. Conduce Alice Liverani