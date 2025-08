Focus Speciale Mondiali – Ultima giornata da Singapore In questa puntata speciale di Focus commentiamo, insieme ad Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, tutti i risultati più importanti dell’ultima giornata dei Mondiali di nuoto 2025 a Singapore. Alla conduzione Alice Liverani. 50 rana donne: medaglia di bronzo per Benedetta Pilato, al quinto podio consecutivo in questa distanza, e quarto posto per Anita Bottazzo. Italia ancora protagonista nella specialità, mentre Meilutyte conquista il quarto oro mondiale della sua carriera. 50 stile donne: vittoria a sorpresa della britannica Harris, resta giù dal podio la favorita Gretchen Walsh. 1500 stile uomini: il tunisino Ahmed Jaouadi completa una straordinaria doppietta dopo l’oro negli 800, battendo Schwarz e Finke. 50 dorso uomini: torna a vincere il russo Kliment Kolesnikov, al rientro internazionale dopo l’esclusione per il conflitto in Ucraina. 200 misti: dominio annunciato dei campioni: Leon Marchand (Francia) e Summer McIntosh (Canada) vincono con autorità. 4×100 mista maschile: Italia ai piedi del podio per soli 10 centesimi, quarta dietro a Russia, Francia e USA. 4×100 mista femminile: vincono gli Stati Uniti, davanti ad Australia e Cina. Non perdere l’analisi completa e tutti i commenti sui protagonisti e le sorprese della giornata conclusiva di Singapore 2025. Iscriviti al canale, lascia un like e scrivici nei commenti cosa ne pensi delle prestazioni degli azzurri!