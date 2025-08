Si chiude con un bilancio molto positivo la sessione del mattino per l’Italia nella sesta giornata dei Mondiali di nuoto 2025 a Singapore. Gli azzurri si confermano protagonisti assoluti già nelle batterie, con tanti passaggi del turno e prestazioni incoraggianti in vista delle semifinali e finali. Thomas Ceccon centra l’accesso alla semifinale dei 100 farfalla. Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo si qualificano nei 50 stile libero, rispettivamente con il 14º e 5º tempo. Silvia Di Pietro firma il nuovo record italiano nei 50 farfalla, volando in semifinale con una prova super. La staffetta 4×200 stile libero maschile entra in finale con il quarto miglior crono e punta al podio nella gara di stasera. Simona Quadarella conquista la finale negli 800 stile libero con il quinto tempo e si prepara per un’altra battaglia iridata. Peccato per Federico Burdisso, escluso dalla semifinale dei 100 farfalla per un solo centesimo. Ma il bilancio azzurro resta estremamente positivo. Appuntamento questa sera e domani per le finali decisive: segui e supporta il Team Italia ai Mondiali di nuoto 2025! ‍♂️ #Nuoto #Mondiali2025 #Italia #SwimmingWorldChampionships #Singapore2025 #Ceccon #DiPietro #Quadarella #4x200stile #Zazzeri #Deplano #NuotoAzzurro