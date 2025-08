Benvenuti a una nuova puntata di Focus Speciale Mondiale, il nostro approfondimento quotidiano sui Campionati Mondiali di Nuoto 2025 da Singapore! ‍♂️ Oggi analizziamo tutti i risultati e le emozioni della sesta giornata, con aggiornamenti su prestazioni azzurre, finali spettacolari e i protagonisti del giorno. ️ In studio: Aglaia Pezzato Erico Spada Super ospite: Fabio Scozzoli, ex vicecampione mondiale e preparatore dell’oro iridato Simone Cerasuolo! I TEMI DELLA PUNTATA Azzurri in finale, ma lontani dal podio 4×200 stile libero femminile: Italia 7ª Sara Curtis: 8ª nei 100 stile libero ✅ Buone notizie dalle semifinali Thomas Ceccon in finale nei 100 farfalla Leonardo Deplano in finale nei 50 stile libero Silvia Di Pietro in finale nei 50 farfalla In arrivo anche la finale della 4×100 stile libero mista Oro nelle finali internazionali di oggi Dougless – 200 rana femminili Steenbergen – 100 stile libero femminili Qin – 200 rana maschili Kos – 200 dorso maschili Gran Bretagna – 4×200 stile libero maschile Tutto questo e molto altro, con analisi tecniche, commenti a caldo e anticipazioni sulla settima giornata di gare. Iscriviti al canale per non perdere nessuna puntata! Metti like e attiva la campanella per restare aggiornato sui Mondiali di Nuoto Singapore 2025! ️ Conduce: Alice Liverani