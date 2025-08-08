Torna “Felicioni e Scontenti”, l’imperdibile format firmato Beatrice Frangione, con la partecipazione di Luca Preti, proprio prima della pausa estiva della Formula 1. Dopo il GP d’Ungheria, che segna la metà esatta del campionato 2025, è tempo di bilanci! Chi sono i Felicioni della prima parte di stagione ? Chi ha deluso le aspettative e quindi Scontento ? C’è chi invece di essere Felicione si ritrova comunque scontento I “felicioni” , “scontenti” e i neutri della F1 secondo due voci fuori dal coro. Un episodio ricco di spunti, opinioni forti e qualche provocazione per chi ama la F1 raccontata con passione e competenza. Scrivi nei commenti i tuoi Felicioni e Scontenti della stagione 2025 #FelicioniEScontenti #Formula1 #F1Italia #F12025 #BeatriceFrangione #LucaPreti #F1Analisi #TopEFLOP #GPUngheria #MotorsportItalia #F1News #F1MidSeason #F1YouTube #OASport