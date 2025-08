F1, Oscar Piastri: “Dobbiamo sistemare alcune cose, ma sono soddisfatto”

Un risultato quasi scontato. La McLaren ha dominato in lungo ed in largo in occasione del venerdì valido per il GP di Ungheria, quattordicesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso il circuito dell’Hungaroring. Nei due turni a piazzarsi davanti a tutti è stato Lando Norris, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri.

L’oceanico nello specifico ha raccolto un gap di+0.019 e di +0.291 rispetto al britannico, confermando di essere uno dei principali indiziati per la vittoria finale. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Melbourne ha commentato la sua prestazione:

“In generale, credo di essere soddisfatto – ha detto Piastri – Abbiamo dovuto cambiare alcune cose; dobbiamo cercare di migliorare un po’ la macchina. Ma le prestazioni sono state molto buone. Ci sono alcune cose da sistemare. Non è stata la FP2 più fluida. Ma penso che il ritmo di base sia buono. Sono emozionato per il resto del weekend”.

Oscar Piastri al momento si trova al comando della classifica piloti con 266 punti. In occasione del fine settimana magiaro l’australiano dovrà cercare di arginare proprio Norris, secondo a quota 250.