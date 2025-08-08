Erika Saraceni: “Una prestazione da grande, pronta per gareggiare con loro. Per i Mondiali…”

Erika Saraceni ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo agli Europei Under 20, imponendosi con la brillante misura di 14.24 metri siglata proprio all’ultimo tentativo, quando era già certa del titolo continentale di categoria. La 19enne milanese ha ritoccato di sedici centimetri il personale che aveva siglato a fine giugno in occasione degli Europei a squadre e ha dimostrato ancora una volta di essere un autentico portento destinato a un futuro radioso tra le grandi.

L’allieva di Aldo Maggi ha anche timbrato il primato della competizione, oltre ad avere ritoccato il già suo record nazionale juniores, e ha anche conquistato punti pesanti per il ranking di World Athletics. Grazie al risultato conseguito sulla pedana di Tampere (Finlandia) potrebbe anche ambire alla qualificazione ai Mondiali assoluti (12-21 settembre a Tokyo) attraverso la graduatoria internazionale.

Erika Saraceni ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali, evidenziando anche un problema fisico che l’ha frenata prima della gara: “Avevo tantissime energie, era l’obiettivo stagionale e ci credevo in questo Championships Record. È stata una gara abbastanza difficile però l’ultimo salto ha migliorato tutto. Ho iniziato a sentire un fastidio dietro al ginocchio durante le rincorse in riscaldamento, per fortuna sono riuscita a gestirlo al meglio“.

L’azzurra ha poi proseguito: “Partire da favorita non è semplice, un po’ di timore c’era, ma mi reputo grintosa, e se non ho avversarie da superare mi metto in testa misure da superare. Sì, è una prestazione da ‘grande’, e penso di essere abbastanza pronta per competere con loro: per Tokyo aspettiamo il 24 agosto sperando di essere tra le qualificate tramite il ranking. Che bello, c’erano tutti i miei amici in tribuna: adesso ci sarò io, nei prossimi giorni, per tifare loro”.