Equitazione, Europei dressage 2025: Katharina Hemmer e la Germania in testa dopo la prima giornata del Grand Prix
Va in archivio a Crozet, in Francia, la prima giornata di gare degli Europei senior 2025 di dressage, dedicata alla prima parte del Grand Prix, che domani definirà la classifica a squadre e determinerà i 30 qualificati al Grand Prix Special, che venerdì assegnerà le prime medaglie individuali.
Sul rettangolo, quest’oggi, 29 binomi, dei quali 25 componenti dei team e 4 individualisti: per le 14 squadre in gara due elementi per gli 11 quartetti ed un solo atleta per le 3 formazioni al via con un terzetto. La graduatoria a squadre odierna, infatti, considera per ciascuna Nazione solo il miglior risultato ottenuto.
Nella classifica a squadre comanda la Germania, grazie allo score di 75.699 ottenuto da Katharina Hemmer su Denoix PCH, binomio che al momento guida la graduatoria individuale, davanti alla Gran Bretagna, seconda con il punteggio di 74.829 fatto segnare da Becky Moody su Jagerbomb.
Le classifiche odierne, dunque, sono assolutamente parziali: domani saranno sul rettangolo gli altri 33 binomi, ovvero 2 per ciascuna delle 14 squadre e 5 individualisti, tra i quali l’unica azzurra in gara, ovvero Nathalie Wahlund su Gorklintgards Scorpion.
CLASSIFICA A SQUADRE
1. Germania 75.699
2. Gran Bretagna 74.829
3. Danimarca 71.227
4. Paesi Bassi 70.932
5. Svezia 70.373
6. Portogallo 69.053
7. Polonia 68.817
8. Belgio 68.649
9. Austria 68.478
10. Francia 67.407
11. Svizzera 66.351
12. Spagna 66.196
13. Finlandia 65.497
14. Ungheria 63.432
CLASSIFICA INDIVIDUALE
1. Katharina HEMMER * – DENOIX PCH 75.699
2. Becky MOODY * – JAGERBOMB 74.829
3. Nadja Aaboe SLOTH * – FAVOUR GERSDORF 71.227
4. Thamar ZWEISTRA * – HEXAGONS LUXURIOUZZ N.O.P.T. 70.932
5. Tinne VILHELMSON SILFVÉN * – HYATT 70.373
6. Sofie LEXNER * – INORALINE W 70.000
6. Rikke DUPONT * – GRAND GALIANO 70.000
8. Ingrid KLIMKE * – VAYRON NRW 69.348
9. João Miguel TORRAO * – LIRIO MVL 69.053
10. Nicolas WAGNER EHLINGER – QUATER BACK JUNIOR FRH 68.882
11. Rowena WEGGELAAR * – DON QUICHOT 68.835
12. Katarzyna MILCZAREK * – GUAPO 68.817
13. Domien MICHIELS * – INTERMEZZO VAN HET MEERDAALHOF 68.649
14. Charlotte DEFALQUE * – BOTTICELLI 68.478
14. Bettina KENDLBACHER * – BROADMOARS DON ALFREDO AWO 68.478
16. Anne Sophie SERRE * – JIBRALTAR DE MASSA 67.407
17. Delia EGGENBERGER * – SANTA MARIA 66.351
18. Bertrand LIEGARD * – GINGER 66.227
19. Teia HERNANDEZ VILA * – ROMERO DE TRUJILLO 66.196
20. Jenni Matilda SCHMECHEL * – ZAGAL AZORES 65.497
21. Gabriele H.-KIEFER – CYPRUS OPHELIA 65.450
22. Rotem Jale IBRAHIMZADEH – HEXAGON’S DOUBLE DUTCH 65.109
23. Susanne KROHN * – TITOLAS 65.078
24. Nuno PALMA SANTOS * – FORTUNITY S FRH 64.472
25. Charlotte LENHERR * – DETTORI 63.882
26. Berill SZOKE TÓTH * – VELASCO 7 63.432
27. Fransisco BENITEZ SANCHEZ * – LORD PLATINUM 63.276
28. Dalia KATINAITE-PRANCKEVICIENE – AMICA 61.988
EL Andrew GOULD * – INDIGRO Eliminato