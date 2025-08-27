Equitazione, Europei dressage 2025: Katharina Hemmer e la Germania in testa dopo la prima giornata del Grand Prix

Va in archivio a Crozet, in Francia, la prima giornata di gare degli Europei senior 2025 di dressage, dedicata alla prima parte del Grand Prix, che domani definirà la classifica a squadre e determinerà i 30 qualificati al Grand Prix Special, che venerdì assegnerà le prime medaglie individuali.

Sul rettangolo, quest’oggi, 29 binomi, dei quali 25 componenti dei team e 4 individualisti: per le 14 squadre in gara due elementi per gli 11 quartetti ed un solo atleta per le 3 formazioni al via con un terzetto. La graduatoria a squadre odierna, infatti, considera per ciascuna Nazione solo il miglior risultato ottenuto.

Nella classifica a squadre comanda la Germania, grazie allo score di 75.699 ottenuto da Katharina Hemmer su Denoix PCH, binomio che al momento guida la graduatoria individuale, davanti alla Gran Bretagna, seconda con il punteggio di 74.829 fatto segnare da Becky Moody su Jagerbomb.

Le classifiche odierne, dunque, sono assolutamente parziali: domani saranno sul rettangolo gli altri 33 binomi, ovvero 2 per ciascuna delle 14 squadre e 5 individualisti, tra i quali l’unica azzurra in gara, ovvero Nathalie Wahlund su Gorklintgards Scorpion.

CLASSIFICA A SQUADRE

1. Germania 75.699

2. Gran Bretagna 74.829

3. Danimarca 71.227

4. Paesi Bassi 70.932

5. Svezia 70.373

6. Portogallo 69.053

7. Polonia 68.817

8. Belgio 68.649

9. Austria 68.478

10. Francia 67.407

11. Svizzera 66.351

12. Spagna 66.196

13. Finlandia 65.497

14. Ungheria 63.432

CLASSIFICA INDIVIDUALE

1. Katharina HEMMER * – DENOIX PCH 75.699

2. Becky MOODY * – JAGERBOMB 74.829

3. Nadja Aaboe SLOTH * – FAVOUR GERSDORF 71.227

4. Thamar ZWEISTRA * – HEXAGONS LUXURIOUZZ N.O.P.T. 70.932

5. Tinne VILHELMSON SILFVÉN * – HYATT 70.373

6. Sofie LEXNER * – INORALINE W 70.000

6. Rikke DUPONT * – GRAND GALIANO 70.000

8. Ingrid KLIMKE * – VAYRON NRW 69.348

9. João Miguel TORRAO * – LIRIO MVL 69.053

10. Nicolas WAGNER EHLINGER – QUATER BACK JUNIOR FRH 68.882

11. Rowena WEGGELAAR * – DON QUICHOT 68.835

12. Katarzyna MILCZAREK * – GUAPO 68.817

13. Domien MICHIELS * – INTERMEZZO VAN HET MEERDAALHOF 68.649

14. Charlotte DEFALQUE * – BOTTICELLI 68.478

14. Bettina KENDLBACHER * – BROADMOARS DON ALFREDO AWO 68.478

16. Anne Sophie SERRE * – JIBRALTAR DE MASSA 67.407

17. Delia EGGENBERGER * – SANTA MARIA 66.351

18. Bertrand LIEGARD * – GINGER 66.227

19. Teia HERNANDEZ VILA * – ROMERO DE TRUJILLO 66.196

20. Jenni Matilda SCHMECHEL * – ZAGAL AZORES 65.497

21. Gabriele H.-KIEFER – CYPRUS OPHELIA 65.450

22. Rotem Jale IBRAHIMZADEH – HEXAGON’S DOUBLE DUTCH 65.109

23. Susanne KROHN * – TITOLAS 65.078

24. Nuno PALMA SANTOS * – FORTUNITY S FRH 64.472

25. Charlotte LENHERR * – DETTORI 63.882

26. Berill SZOKE TÓTH * – VELASCO 7 63.432

27. Fransisco BENITEZ SANCHEZ * – LORD PLATINUM 63.276

28. Dalia KATINAITE-PRANCKEVICIENE – AMICA 61.988

EL Andrew GOULD * – INDIGRO Eliminato