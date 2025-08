Due ultrarunner, una passione! Potremmo avere insieme Matteo Lucchese campione italiano 100 km (di recente 1° all’Abetone e alla Salitredici) e Filippo Bovanini talento emergente dell’ultra running (3° all’Abetone e 1° alla 50K del Gran Sasso)? Sì! Sono loro ad aprire la summer edition di Run2u: ispirazione, fatica, sfide e storie vere dal mondo dell’endurance. Inauguriamo la Run2u Summer Edition con una puntata speciale dedicata a due protagonisti assoluti della corsa lunga distanza: Matteo Lucchese – Campione italiano dei 100 km su strada, primo classificato alla Abetone Ultra e alla storica Salitredici, è un simbolo della disciplina e della dedizione nell’ultrarunning. Filippo Bovanini – Giovane promessa del trail italiano, terzo all’Abetone e vincitore della 50K del Gran Sasso 2025, è in continua crescita nel mondo dell’endurance. ️ In questo episodio si parla di: – Preparazione fisica e mentale – Come si affrontano gare estreme – Equilibrio tra vita quotidiana e performance – Passione per la montagna, la corsa e la resilienza È solo la prima puntata di una serie estiva tutta dedicata a chi ama le storie vere di sport, sacrificio e rinascita. Iscriviti al canale youtube di OASPORT, metti like e attiva la campanella per seguire la Run2u Summer Edition!