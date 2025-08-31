Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley femminile 2025: orari partite 31 agosto, programma, streaming

Oggi domenica 31 agosto va in scena la terza giornata dedicata agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: a Bangkok (Thailandia) prosegue la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata con la disputa di due incontri che promuoveranno le prime due squadre tra le migliori otto compagini del Pianeta. Le due vincitrici si affronteranno tra loro nei quarti di finale.

Alle ore 12.00 si alzerà il sipario con il confronto tra Cina e Francia. Le asiatiche partiranno con tutti i favori del pronostico dopo aver dominato il proprio girone, ma dovranno stare molto attente alle transalpine, in grande crescita e capaci di issarsi sul 2-0 contro il Brasile prima di subire la grande rimonta da parte delle sudamericane.

Alle ore 15.30, invece, si giocherà il testa a testa tra Brasile e Repubblica Dominicana: le verdeoro sembrano avere una marcia in più, anche se le difficoltà dimostrate contro le Gallette hanno indubbiamente lasciato qualche perplessità sul sestetto guidato dalla fuoriclasse Gabi; le caraibiche potrebbero creare delle difficoltà dall’alto di un attacco esplosivo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi (domenica 31 agosto) ai Mondiali 2025 di volley femminile. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV e DAZN, per gli abbonati. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY FEMMINILE OGGI

Domenica 31 agosto

12.00 Cina vs Francia

15.30 Brasile vs Repubblica Dominicana