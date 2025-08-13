Dentro la corsa estrema con Luca Del Pero, uno degli ultrarunner italiani più forti. Atleta specializzato in trail running, ultramaratone e gare estreme in montagna. Ha conquistato podi prestigiosi al Tor des Géants e al Lavaredo Ultra Trail. In questa intervista esclusiva su Run2U, racconta la sua preparazione fisica e mentale, la resilienza necessaria per l’endurance e il profondo legame con la natura. Una storia di fatica, passione e corsa oltre i limiti. �� Dentro la corsa estrema con Luca Del Pero: ultrarunner italiano tra i più forti | Trail Running & Ultra Endurance Scopri la storia di Luca Del Pero, uno dei migliori ultrarunner italiani, atleta specializzato in trail running, ultramaratone e gare estreme in montagna. In questa intervista esclusiva su Run2U, Luca ci porta dentro il mondo delle corse più dure al mondo, dal Tor des Géants al Lavaredo Ultra Trail. ��‍♂️ Come si prepara un atleta d’élite per le ultra trail? �� Qual è l’approccio mentale per superare i propri limiti? �� Che ruolo ha la natura nella corsa in montagna? Una testimonianza autentica di resilienza, preparazione fisica e mentale, passione e amore per l’endurance. ➡️ Guarda ora e lasciati ispirare da chi corre oltre ogni limite! #Ultrarunning #TrailRunning #LucaDelPero #TorDesGeants #LavaredoUltraTrail #UltraMaratona #Endurance #Run2U #CorsaInMontagna #MotivazioneSportiva