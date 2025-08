Calendario Europei atletica U20 2025: orari giornalieri, programma, tv, streaming

Gli Europei Under 20 di atletica leggera si disputeranno a Tampere (Finlandia) dal 7 al 10 agosto: si preannunciano quattro giorni molto intensi in terra nordica, dove i più grandi talenti giovanili del Vecchio Continentali si fronteggeranno per la conquista delle medaglie. L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni, desiderosa di conseguire riscontri di rilievo e di salire sul podio il maggior numero di volte possibile sotto la spinta delle proprie stelle.

Spicca la presenza di Kelly Doualla, fresca primatista europea under 18 sui 100 metri con il tempo di 11.21 corso agli EYOF. La 15enne lombarda se la dovrà vedere con atlete più grandi anche di quattro anni, ma ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per brillare. Puntano molto in alto la triplista Erika Saraceni (14.08 agli Europei a squadre tra le grandi), i marciatori Giuseppe Disabato e Serena Di Fabio, i velocisti Elisa Valensin e Diego Nappi (200 metri), il giavellottista Pietro Villa.

Da seguire con grande attenzione altri allievi che hanno brillato agli EYOF come gli ostacolisti Diego Mancini e Alessia Succo e la sprinter Margherita Castellani, un occhio anche ad Alice Pagliarini (100 metri), Matteo Togni (110 ostacoli) e Lorenza De Noni (800 metri). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei Under 20 di atletica.

Tutte le sessioni pomeridiane saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, mentre quelle mattutine potranno essere seguite sui canali di European Athletics. Garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA UNDER 20 2025

Giovedì 7 agosto

08.30 Decathlon, 100 metri

09.00 400 metri (femminile), batterie

09.05 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

09.30 Decathlon, salto in lungo

09.50 400 metri (maschile), batterie

10.50 100 metri (femminile), batterie

11.00 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

11.15 Decathlon, getto del peso

11.40 100 metri (maschile), batterie

11.45 Lancio del disco (femminile), batterie

12.35 400 ostacoli (maschile), batterie

12.45 Salto triplo (femminile), qualificazioni

15.15 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

15.25 400 ostacoli (femminile), batterie

15.30 Decathlon, salto in alto

16.15 3000 metri (maschile), batterie

16.55 800 metri (maschile), batterie

17.00 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

17.45 1500 metri (femminile), batterie

18.05 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

18.15 5000 metri (femminile), finale

18.25 Salto in alto (femminile), qualificazioni

18.45 Decathlon, 400 metri

19.20 100 metri (femminile), semifinali

19.50 100 metri (maschile), semifinali

Venerdì 8 agosto

08.15 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

08.30 Decathlon, 110 ostacoli

09.10 3000 siepi (femminile), batterie

09.20 Decathlon, lancio del disco

10.10 200 metri (maschile), batterie

10.30 Decathlon, lancio del disco

11.00 200 metri (femminile), batterie

11.15 Decathlon, salto con l’asta

11.20 Getto del peso (maschile), finale

11.45 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

12.00 1500 metri (maschile), batterie

12.55 3000 metri (femminile), batterie

14.50 Lancio del martello (maschile), finale

15.00 Salto in alto (maschile), qualificazioni

15.35 400 metri (maschile), semifinali

16.05 Salto triplo (femminile), finale

16.10 400 metri (femminile), semifinali

16.30 Decathlon, tiro del giavellotto

16.40 800 metri (femminile), batterie

17.25 5000 metri (maschile), finale

17.55 400 ostacoli (maschile), semifinali

18.15 Salto in lungo (maschile), finale

18.25 400 ostacoli (femminile), semifinali

18.50 Lancio del disco (femminile), finale

18.55 Decathlon, 1500 metri

19.40 100 metri (femminile), finale

20.00 100 metri (maschile), finale

Sabato 9 agosto

08.00 10.000 metri di marcia (femminile), finale

08.35 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

09.15 Eptathlon, 100 metri

09.40 100 ostacoli, batterie

09.55 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

10.25 110 ostacoli, batterie

10.30 Eptathlon, salto in alto

11.15 3000 siepi (maschile), batterie

11.45 Tiro del giavellotto (femminile), finale

11.40 Salto triplo (maschile), qualificazioni

11.50 4×400 (femminile), batterie

12.25 4×400 (maschile), batterie

13.00 200 metri (maschile), semifinali

13.30 200 metri (femminile), semifinali

16.00 Eptathlon, getto del peso

16.05 400 ostacoli (maschile), finale

16.15 Lancio del disco (maschile), finale

16.20 400 ostacoli (femminile), finale

16.35 200 metri (femminile), finale

16.45 200 metri (maschile), finale

16.55 3000 siepi (femminile), finale

17.10 Salto con l’asta (maschile), finale

17.15 Eptathlon, 200 metri

17.25 Getto del peso (femminile), qualificazioni

17.40 800 metri (maschile), finale

17.55 1500 metri (femminile), finale

18.05 Lancio del martello (femminile), finale

18.10 4×100 (femminile), batterie

18.40 4×100 (maschile), batterie

19.05 3000 metri (maschile), finale

19.25 400 metri (maschile), finale

19.35 400 metri (femminile), finale

Domenica 10 agosto

09.00 Eptathlon, salto in lungo

09.25 10.000 metro di marcia (maschile), finale

09.30 Salto in alto (maschile), finale

10.20 Eptathlon, tiro del giavellotto

10.25 Salto con l’asta (femminile), finale

10.40 110 ostacoli, semifinali

11.30 100 ostacoli, semifinali

12.05 3000 metri (femminile), finale

15.45 Salto triplo (maschile), finale

16.00 Getto del peso (femminile), finale

16.30 Salto in alto (femminile), finale

16.50 4×100 (femminile), finale

17.05 4×100 (maschile), finale

17.15 3000 siepi (maschile), finale

17.35 Tiro del giavellotto (maschile), finale

17.45 1500 metri (maschile), finale

17.55 Salto in lungo (femminile), finale

18.00 800 metri (femminile), finale

18.15 110 ostacoli, finale

18.30 100 ostacoli, finale

18.40 Eptathlon, 800 metri

19.05 4×400 (femminile), finale

19.15 4×400 (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI UNDER 20 ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STRAMING

Diretta tv: RaiSportHD per tutte le sessioni pomeridiane, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per tutte le sessioni pomeridiane, gratis; canali di Europen Athletics per le sessioni mattutine.

Diretta Live testuale: OA Sport per tutte le sessioni.