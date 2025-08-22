Da atleta di velocità a due Olimpiadi (PyeongChang 2018, Pechino 2022) e alla storica medaglia d’argento nel bob a 4 sulla pista olimpica di Yanqing. In questa intervista, Lorenzo racconta tecnica, emozioni e obiettivi per Milano‑Cortina 2026. Conduce: Alice Liverani Nel video: Le sensazioni della prima convocazione olimpica e il 15° posto a Pechino Lavoro di squadra e affiatamento nel bob a 4 ❄️ Preparazione per la Coppa del Mondo e il Mondiale 2025 Il sogno tricolore a Milano‑Cortina ➡️ ISCRIVITI al canale, metti LIKE e attiva la campanella per seguire i contenuti FOCUS – BOB! #FocusBob #LorenzoBilotti #FrenatoreAzzurro #CoppaDelMondo #MilanoCortina2026 #AliceLiverani #SportInvernali ❄️