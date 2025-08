Benedetta Pilato in finale col 3° tempo nei 50 rana ai Mondiali! Dentro anche Bottazzo, Meilutyte fuori portata

Si sono da poco concluse le semifinali dei 50 rana femminili ai Mondiali di nuoto 2025. Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore, Benedetta Pilato ed Anita Bottazzo sono scese in vasca per conquistare l’accesso all’ultimo atto in programma domani 3 agosto alle ore 13.10. Missione compiuta per entrambe le azzurre, in finale con il terzo ed il settimo crono dei due round.

La ranista tarantina, impegnata nella prima semifinale, ha condotto i primi 30 metri in maniera magistrale, per poi rallentare sensibilmente, chiudendo con il crono di 30.20, il terzo dell’overall. Pilato quindi si riscatta dopo una batteria non convincente e potrà dire la sua in ottica medaglie nella finale, cercando di risollevare una stagione complicata.

Settimo crono complessivo quello di Anita Bottazzo, autrice di una prestazione solida e valida per entrare tra le prime otto. 30.31 il tempo dell’azzurra, in una overall nel quale la lituana Ruta Meilutyte è stata l’unica a scendere sotto il muro dei 30 secondi. 29.54 per l’assoluta favorita per l’oro, seguita dalla cinese Qianting Tang con il secondo crono complessivo (30.04).