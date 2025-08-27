Basket, Europei: si parte subito con Serbia, Germania, Lituania e Lettonia in campo

Prende il via oggi Eurobasket 2025 e la prima giornata vedrà scendere sui parquet di Tampere e Riga già alcune delle candidate d’obbligo alla vittoria finale, o almeno a un posto sul podio. Dalla Serbia alla Germania, passando per Lituania e Lettonia, infatti, oggi sarà già una giornata da non perdere.

Si inizia con Gran Bretagna-Lituania, match sulla carta già scritto, con i lituani che appaiono di almeno tre livelli superiori ai britannici, una delle cenerentole del torneo. Avvio soft, dunque, per Jonas Valanciunas e compagni. Più interessante la sfida tra Repubblica Ceca e Portogallo, con le due squadre che sono candidate a giocarsi il quarto (e ultimo) posto valido nel girone A per gli ottavi di finale.

La Germania, una delle favorite alla vittoria finale, fa il suo esordio contro il Montenegro, formazione sulla carta ben inferiore ai tedeschi, ma che non va sottovalutata, anche se appare difficile un colpaccio. Ben più calda l’atmosfera a Riga per l’esordio dei padroni di casa della Lettonia contro la Turchia. I ragazzi di Luca Banchi sono favoriti, ma i turchi sono sempre capaci di piazzare la zampata vincente quando meno te lo aspetti e vogliono dare un segnale al torneo.

Scontro potenzialmente senza storia tra Svezia e Finlandia, con i padroni di casa che a Tampere vogliono iniziare subito forte contro una Svezia che non può e non deve spaventare. E con un Lauri Markkanen in grande spolvero per i finlandesi non ci dovrebbero essere problemi. Si chiude con Serbia-Estonia, sfida che i grandi favoriti della vigilia non possono sbagliare e difficilmente sbaglieranno.