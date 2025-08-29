Basket, Europei 2025: la Lettonia vuole rialzarsi, Serbia e Germania cercano conferme

Si disputa oggi la terza giornata di Eurobasket 2025 e a Tempere e a Riga andrà in scena il secondo round di partite dei gironi A e B. Una giornata già importante, in particolar modo per i padroni di casa della Lettonia, chiamati a rialzare la testa dopo il ko iniziale con la Turchia.

Si inizia all’ora di pranzo con Germania-Svezia, match che non sembra poter spaventare i tedeschi, che hanno esordito battendo nettamente il Montenegro e che puntano a un bis senza grossi problemi. Si prosegue con Repubblica Ceca-Turchia, altra sfida che non sembra avere storia, con i turchi che dopo il colpaccio contro la Lettonia vogliono confermarsi e sigillare un posto ai playoff.

Altra partita che sembra chiusa dai pronostici è Montenegro-Lituania, con Valanciunas e compagni che dopo aver dominato la Gran Bretagna sono pronti a concedere il bis. La sfida più interessante di giornata, dunque, è Lettonia-Estonia, con i lettoni che sulla carta non dovrebbero aver problemi a battere una formazione che all’esordio ha perso 98-64 con la Serbia, ma dopo il ko dell’esordio i ragazzi di Luca Banchi non possono permettersi altri errori.

Si continua in serata con Gran Bretagna-Finlandia, prova molto importante per i padroni di casa, che a Tempere devono vincere e in modo convincente dopo il sofferto successo all’esordio contro la Svezia. Si chiude la giornata con Serbia-Portogallo, match che difficilmente metterà in difficoltà i serbi, ma attenzione a un Portogallo esaltato dal successo storico contro la Cechia.