Il n.1 del mondo si ritira sotto 5-0 contro Carlos Alcaraz.
Jasmine Paolini combatte ma perde in 2 set con Iga Swiatek.
Sconfitta in finale anche la coppia Sonego-Musetti.
