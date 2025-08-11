Tennis
ATP Cincinnati 2025 oggi in tv: orari 11 agosto, ordine di gioco, programma, streaming
Lunedì da scolpire nella memoria a Cincinnati, con i terzi turni del Masters 1000 maschile e del WTA 1000 femminile che prendono il via. Ci sarà anche una fetta importante d’Italia, perché sono in campo alcune delle figure più significative del nostro tennis.
Comincerà il doppio formato da Sara Errani e Jasmine Paolini, che avrebbe dovuto debuttare due giorni fa e che, invece, si è trovato a vedere rinviato l’esordio di ben due giorni, con oltretutto l’annesso cambio di avversarie. In prima serata italiana tocca a Lorenzo Sonego, che con Taylor Fritz ha perso 6 volte su 8, ma che spera di poter battere un colpo in Ohio. Notte, invece, per Jannik Sinner, in sessione serale contro Gabriel Diallo: è la prima volta della sfida con il ventitreenne canadese.
Il Masters 1000 e il WTA 1000 di Cincinnati continueranno oggi a partire dalle ore 17:00.. Sarà possibile seguire i due tornei su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205) e quello femminile anche in chiaro su SuperTennis, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now; uomini anche su Tennis Tv, donne anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di match scelti con prevalenza italiana.
CALENDARIO CINCINNATI OPEN 2025 OGGI
Lunedì 11 agosto
P&G Center Court
Sessione diurna
Ore 17:00 Bouzas Maneiro (ESP)-Townsend (USA) [WC] – 3° turno WTA
Sabalenka [1]-Raducanu (GBR) [30] – 3° turno WTA
Fritz (USA) [4]-Sonego (ITA) [31] – 3° turno ATP
Sessione serale
Ore 1:00 Sinner (ITA) [1]-Diallo (CAN) [30] – 3° turno ATP
NP ore 2:30 Rybakina (KAZ) [9]-Mertens (BEL) [19] – 3° turno WTA
Grandstand
Sessione diurna
Ore 17:00 Michelsen (USA) [28]-Rune (DEN) [7] – 3° turno ATP
Tiafoe (USA) [10]-Humbert (FRA) [20] – 3° turno ATP
NP ore 21:00 Kalinskaya [28]-Anisimova (USA) [5] – 3° turno WTA
Sessione serale
Ore 1:00 Ito (JPN) [Q]-Keys (USA) [6] – 3° turno WTA
Mannarino (FRA) [Q]-Paul (USA) [13] – 3° turno ATP
Court 3
Ore 17:00 Alexandrova [12]-Joint (AUS) – 3° turno WTA
Cirstea (ROU)-Yuan (CHN) – 3° turno WTA
Tsitsipas (GRE) [25]-Bonzi (FRA) – 3° turno ATP
Fonseca (BRA)-Atmane (FRA) [Q] – 3° turno ATP
Champions’ Court
Ore 17:00 Rinderknech (FRA)-Auger-Aliassime (CAN) [23] – 3° turno ATP
Cash (USA)/Tracy (USA) [WC]-Martinez (ESP)/Ruud (NOR) – 1° turno doppio ATP
NP ore 20:00 McNally (USA)/Noskova (CZE)-Eikeri (NOR)/Hozumi (JPN) – 1° turno doppio WTA
Alexandrova/Kasatkina (AUS)-Khromacheva/Rakhimova – 1° turno doppio WTA
Guo (CHN)/Panova-Kato (JPN)/Voskoboeva (KAZ) – 1° turno doppio WTA
Court 10
Ore 17:00 Mektic (CRO)/Ram (USA)-Pavlasek (CZE)/Zielinski (POL) – 1° turno doppio ATP
NP ore 18:00 Errani (ITA)/Paolini (ITA) [1]-Danilovic (SRB)/Potapova [Alt] – 1° turno doppio WTA
NP ore 20:30 Bopanna (IND)/Quinn (USA) [WC]-Melo (BRA)/Zverev (GER) – 1° turno doppio ATP
Xu (CHN)/Yang (CHN)-Babos (HUN)/Stefani (BRA) [7] – 1° turno doppio WTA
Court 4
Ore 17:00 Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [3]-Lehecka (CZE)/Mensik (CZE) – 1° turno doppio ATP
Peers (AUS)/Withrow (USA)-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [4] – 1° turno doppio ATP
Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1]-Khachanov/Rublev – 1° turno doppio ATP
Krajicek (USA)/McDonald (USA) [WC]-Doumbia (FRA)/Nakashima (USA) – 1° turno doppio ATP
Andreozzi (ARG)/Arends (NED)-Ebden (AUS)/Thompson (AUS) – 1° turno doppio ATP
