Atletica, Zaynab Dosso e Filippo Tortu in gara a Rieti: ultimo test per i Mondiali

Mancano un paio di settimane ai Mondiali 2025 di atletica, che andranno in scena a Tokyo dal 13 al 21 settembre. La rassegna iridata sarà ospitata dalla capitale del Giappone e ormai si è nella fase conclusiva della preparazione in vista della rassegna iridata. Due italiani di punta sono chiamati a un’ultima gara prima dell’avventura nel Sol Levante e saranno i grandi protagonisti del Trofeo Perseo, che andrà in scena sabato 30 agosto allo Stadio Guidobaldi di Rieti.

Zaynab Dosso si cimenterà sui 100 metri, tornando in pista a un mese dalla sua ultima apparizione agonistica, quando si impose sul rettilineo di Caorle ai Campionati Italiani Assoluti con il tempo di 11.13 (a sei centesimi dallo stagionale siglato a Foligno). La Campionessa d’Europa e argento mondiale sui 60 metri punta a scaldare il motore per poi presentarsi in terra asiatica con l’obiettivo di avvicinare il muro degli undici secondi e inseguire un risultato di lusso ai Mondiali.

Filippo Tortu cercherà risposte sui 200 metri. Il Campione Olimpico nella 4×100 a Tokyo 2020 ha faticato in questa stagione sul mezzo giro di pista (20.41 a Doha e 20.53 a Oslo) e prova a riemergere su una pista dove sei anni fa corse i 100 metri in 9.97 (ma ventoso, +2,4 m/s). Da seguire anche Giada Carmassi (primatista italiana sui 100 ostacoli con 12.69); Alice Mangione, Ilaria Accame, Eloisa Coiro, Alice Muraro e Rebecca Sartori sui 400 metri; Rebecca Borga sui 200 metri.