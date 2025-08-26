Atletica, vincere la Diamond League qualifica ai Mondiali. Ma attenzione alla doppia wild card…

Ai Mondiali 2025 di atletica ci si può qualificare o firmando il minimo richiesto da World Athletics oppure grazie al ranking internazionale (per ogni disciplina è previsto un numero di partecipanti, si utilizza la graduatoria per riempire tutti posti). In realtà c’è una terza via per prendere parte alla rassegna iridata, che andrà in scena a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre: beneficiare di una wild card. Le modalità per conseguirla sono due: o detenere il titolo iridato (dunque aver trionfato a Budapest nel 2023) oppure vincere la Diamond League.

Le finali del massimo circuito internazionale itinerante si disputeranno a Zurigo (Svizzera) il 26 e 27 agosto, chi le vincerà si garantirà il biglietto diretto per i Mondiali. Salvo clamorose sorprese, chi alzerà al cielo i prestigiosi diamantoni sarà già in possesso del minimo oppure sarà alto nel ranking, dunque non avrà bisogno dell’invito per la rassegna iridata. La wild-card, però, cambia un po’ di scenari: un Paese può schierare massimo tre atleti per specialità, ma chi possiede il tagliando speciale non rientra nel computo e dunque in un evento possono essere presenti anche quattro connazionali.

Potrebbe succedere anche in casa Italia: Gianmarco Tamberi è il Campione del Mondo in carica e se deciderà di volare in Giappone potrà essere affiancato da altri tre azzurri nel salto in alto. Ma cosa succede se una Nazione annovera sia il Campione del Mondo in carica che il detentore della Diamond League (ammesso che non siano la stessa persona)?

In quel caso soltanto uno dei due può gareggiare con la wild-card, dunque spetterà al Paese decidere chi schierare nel caso in cui non fossero entrambi in possesso di minimo o di ranking di rilievo. Un caso particolare è quello che potrebbe succedere nel getto del peso tra le fila statunitensi: Ryan Crouser beneficia di una wild card da Campione del Mondo; Josh Awotunde, Payton Otterdahl, Tripp Piperi si sono qualificati attraverso i Trials (competizione nazionale che promuove i migliori tre ai Mondiali); Joe Kovacs, che aveva chiuso i Trials al quarto posto, acquisirebbe una wild card vincendo la Diamond League. Cosa faranno gli USA?