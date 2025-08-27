Atletica oggi in tv, Finali Diamond League Zurigo 2025: orari 27 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Cominciano oggi le Finali di Diamond League 2025, ultimo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale di atletica in programma Zurigo fino a giovedì 28 agosto. La giornata d’apertura del meeting svizzero si disputa nella Sechseläutenplatz, per un ‘city event’ in cui andranno in scena 6 concorsi e verranno assegnati i primi diamantoni.

Italia che schiera subito tre atleti, di cui due che possono ambire alla vittoria oltre ad una Roberta Bruni che cercherà di ritrovare una buona misura nel salto con l’asta in vista della rassegna iridata. Mattia Furlani e Leonardo Fabbri si giocheranno qualcosa di importante rispettivamente nel salto in lungo e nel getto del peso, ma attenzione anche allo svedese Armand Duplantis per un possibile nuovo assalto al record del mondo nell’asta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della prima giornata delle Finali di Diamond League a Zurigo. Il meeting svizzero verrà trasmesso dalle ore 17.30 in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO FINALI DIAMOND LEAGUE OGGI

Mercoledì 27 agosto

14.30 Salto con l’asta (femminile)

17.05 Getto del peso (femminile)

17.05 Getto del peso (maschile)

17.15 Salto in alto (femminile)

17.43 Salto con l’asta (maschile)

18.35 Salto in lungo (maschile)

PROGRAMMA FINALI DIAMOND LEAGUE OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Sky Sport Arena, dalle ore 17.30.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW, dalle ore 17.30.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI FINALI DIAMOND LEAGUE ZURIGO

Salto con l’asta (femminile): Roberta Bruni.

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri.

Salto in lungo (maschile): Mattia Furlani.