Ambesi: “Sinner ha diversi ostacoli in tabellone, Alcaraz più che un’autostrada. Buona situazione per Musetti”

Luciano Darderi e Jasmine Paolini sono i primi italiani ad aver raggiunto il terzo turno degli US Open 2025, ma nelle prossime ore potrebbero aggiungersi anche Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, tutti favoriti nelle rispettive partite di secondo turno. Di questo e di molto altro si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Nella parte bassa del tabellone sono saltate la metà delle teste di serie. C’è chi partiva già con un’autostrada, al secolo Alcaraz Carlos, e adesso siamo ben oltre il concetto di autostrada almeno fino ad arrivare al match con Shelton. Devo dire che in ottica inseguimento alle Finali ATP è stata una giornata eccezionale per Lorenzo Musetti, ma oltre il concetto di eccezionale, perché Draper alza bandiera bianca e quindi ci sarà la possibilità di recuperare punti. Poi i principali inseguitori vengono sconfitti, e adesso i pericoli sono rappresentati dai russi Rublev e Khachanov che, tabellone alla mano, dovrebbero arrivare facilmente agli ottavi, poi lì affronteranno ostacoli. La dipartita di Draper fa sì che Musetti o Cobolli possano trovare la strada spianata verso l’inseguimento ai quarti di finale, perché effettivamente Draper era un avversario oltremodo ostico visto quanto fatto lo scorso anno e alla luce della caratura del giocatore“, dichiara Ambesi.

“Cinque italiani hanno superato il primo turno e c’è comunque la possibilità di eguagliare il record di azzurri ai sedicesimi di finale, ma dipenderà dai tre match odierni. Se tutti vincono si arriva a quattro italiani al terzo turno. Darderi ha vinto abbastanza bene il match di ieri contro Spizzirri e affronterà Alcaraz al prossimo giro. Lo spagnolo ha avuto ragione di Bellucci con estrema disinvoltura e disarmante facilità, mi verrebbe da dire che ci sono 15 categorie di differenza. Paolini va avanti in maniera convincente, però adesso arriveranno gli ostacoli anche per lei. Se ragioniamo sul rendimento della squadra italiana dobbiamo aspettare oggi e capire quello che succederà, però mi sembra che si sia nella norma degli ultimi tornei dello Slam visti, quindi nel complesso abbastanza bene. Nella parte alta del tabellone maschile ci sono ancora in gara 14 teste di serie, visto che Draper è out, vedremo in quante arriveranno al terzo turno“, prosegue l’analista di Eurosport.

Sul possibile percorso del n.1 al mondo: “Sinner ha ostacoli davanti a sé, perché Popyrin è il peggio che si possa affrontare in un secondo turno e poi agli ottavi c’è il rischio di incrociare Tommy Paul o Bublik che finora hanno vinto in maniera brillante. Però aspettiamo i match odierni per avere un’idea più precisa della situazione. Djokovic e Fritz hanno un po’ faticato all’inizio delle rispettive partite e poi ne sono venuti fuori in quattro, però sono situazioni normali nei primi turni degli Slam. Non ci trovo niente di strano nel magari avere difficoltà per un parziale. Se devo dire il nome di qualcuno che mi abbia convinto, non ce l’ho. A parte Alcaraz che ha asfaltato tutto quello che ha affrontato, però bisogna pesare anche quello che ha affrontato“.

Sulla programmazione dei vari incontri: “Si potrebbe fare meglio con poco impegno. C’è difficoltà nel capire le necessità dei vari mercati, compreso quello statunitense, e spesso e volentieri ti trovi ad avere un’infinità di sovrapposizioni. Probabilmente questo è uno degli aspetti su cui, con un minimo di lucidità, sarà possibile fare grossi passi avanti nella divulgazione della materia. Da questo punto di vista il tennis fa una fatica incredibile. Poi se il ragionamento è che i giocatori rappresentano tutto il mondo allora va bene, non c’è problema. Mettiamo Paolini in contemporanea con Sinner, con Musetti, con Cobolli e chiunque. Però, visto che ci sono una serie di mercati che investono, probabilmente bisognerebbe avere più sensibilità. Non è un problema dell’Italia, è un problema che riguarda tutti“.

