A che ora l’atletica oggi in tv, Diamond League Silesia 2025: programma, streaming, italiani in gara

Il grande spettacolo della Diamond League sbarca in Silesia per il dodicesimo e terzultimo appuntamento della regular season in attesa delle Finali di Zurigo (27-28 agosto). Quest’oggi a Chorzow saranno impegnate tante stelle globali nella tappa polacca del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera, tra cui 6 azzurri iscritti a livello individuale.

L’Italia verrà rappresentata nel Memorial Kamila Skolimowska da Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Larissa Iapichino nel salto in lungo, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli (gara non valevole per il circuito dei diamanti) e Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli. Occhi puntati sullo svedese Armand Duplantis, che mette nel mirino i 6.30 ed il suo quattordicesimo record del mondo nell’asta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della Diamond League a Chorzow. Il meeting polacco verrà trasmesso dalle ore 16.00 in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE SILESIA 2025

Sabato 16 agosto

14.00 Lancio del martello (maschile) – non valevole per la Diamond League

14.00 Lancio del martello (femminile) – non valevole per la Diamond League

14.05 Getto del peso (maschile)

15.01 Salto in alto (maschile)

15.16 Salto in lungo (femminile)

15.20 100 ostacoli, batterie

15.33 Salto con l’asta (maschile)

15.40 110 ostacoli – non valevole per la Diamond League

15.52 800 metri (femminile) – non valevole per la Diamond League

16.04 400 metri (femminile)

16.16 3000 metri (femminile) – non valevole per la Diamond League

16.35 100 ostacoli, finale

16.44 1500 metri (femminile)

16.53 Tiro del giavellotto (maschile)

16.58 100 metri (maschile)

17.08 400 ostacoli (femminile)

17.18 1500 metri (maschile)

17.32 200 metri (femminile)

17.42 400 ostacoli (maschile)

17.53 100 metri (femminile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE SILESIA 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport e Sky Sport Arena, dalle ore 16.00.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW, dalle ore 16.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE SILESIA

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri e Zane Weir.

Salto in alto (maschile): Gianmarco Tamberi.

Salto in lungo (femminile): Larissa Iapichino.

110 ostacoli: Lorenzo Simonelli.

400 ostacoli (maschile): Alessandro Sibilio.