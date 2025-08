A che ora Benedetta Pilato nei 50 rana ai Mondiali: n. di corsia, tv, programma dalla batteria alla finale

Benedetta Pilato farà il proprio esordio ai Mondiali di nuoto nella giornata di sabato 2 agosto, quando scenderà in acqua per disputare le batterie dei 50 rana. La pugliese ha infatti deciso di cimentarsi esclusivamente in questa specialità a Singapore (rinunciando ai 100 rana) e dunque sarà protagonista in vasca soltanto nel weekend conclusivo della rassegna iridata.

La 20enne, già argento mondiale su questa distanza nel 2019 e poi bronzo nel 2023 e nel 2024, è stata inserita nella sesta batteria, in programma alle ore 05.05 italiane (le 11.05 locali). Benedetta Pilato nuoterà in corsia 4 accanto alla formidabile lituana Ruta Meilutyte, grande favorita della vigilia. La nostra portacolori non dovrebbe avere particolari problemi a qualificarsi alle semifinali, in programma alle ore 13.26, mentre la finale si disputerà domenica 3 agosto alle ore 13.09.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei 100 rana ai Mondiali 2025 di nuoto con Benedetta Pilato. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Mix (canale 211); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Singapore sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO BENEDETTA PILATO AI MONDIALI

Sabato 2 agosto

Ore 05.05 Batteria 100 rana – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 13.26 Eventuale semifinale 100 rana – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 3 agosto

Ore 13.09 Eventuale finale 100 rana – Diretta tv su RaiSportHD

IN CHE CORSIA NUOTA BENEDETTA PILATO NELLA BATTERIA DEI 100 RANA

Corsia 4.

LE AVVERSARIE DI BENEDETTA PILATO NELLA BATTERIA DEI 100 RANA

Corsia 0: Alexanne Lepage (Canada)

Corsia 1: Chang Yang (Cina)

Corsia 2: Dominika Sztandera (Polonia)

Corsia 3: Ruta Meilutyte (Lituania)

Corsia 5: Lilly King (USA)

Corsia 6: Sophie Hansson (Svezia)

Corsia 7: Henrietta Fangli (Ungheria)

Corsia 8: Barbara Mazurkiewicz (Polonia)

Corsia 9: Jenjira Srisa-Ard (Thailandia)

PROGRAMMA BENEDETTA PILATO AI MONDIALI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.