Volley, l’Italia firma la prima vittoria ai Mondiali U19: Argano, Argilagos e Zlatanov brillanti con l’Egitto

Dopo la sconfitta rimediata ieri contro la Polonia al tie-break, l’Italia ha rialzato la testa ai Mondiali Under 19 di volley maschile e ha conquistato il primo successo a Taskent (Uzbekistan). La nostra Nazionale ha regolato la modesta Tunisia con un comodo 3-0 (25-18; 25-13; 25-14) e staziona al secondo posto nel gruppo C con un successo (4 punti) alle spalle della Spagna (due vittorie, 5 punti) e davanti a Polonia, Iran ed Egitto (un’affermazione, 3 punti).

Gli azzurri sono pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata di categoria, riservata alle prime quattro classifica di ogni raggruppamento. L’Italia tornerà in campo domani per fronteggiare l’abbordabile Egitto, preludio alle due sfide conclusive decisamente più probanti contro l’Iran e la Spagna, previste dopo il giorno di riposo.

L’opposto Federico Argano ha chiuso da top scorer (11 punti) sotto la regia del brillante Bryan Argilagos (8 punti 2 muri), sette punti a testa per lo schiacciatore Manuel Zlatanov e per il centrale Jacopo Tosti, affiancati rispettivamente da Andrea Giani (4) e dal capitano Alessandro Benacchio (5). Tra le fila della Tunisia i migliori sono stati Jemai (6), Ayari (5) e Ben Arab (5).