Vela, Mondiali iQFoil 2025: seconda giornata senza regate per il poco vento

Dopo un day-1 molto intenso, va in archivio senza regate purtroppo la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di iQFoil, evento clou stagionale per la classe olimpica del windsurf. Nella baia di Aarhus (in Danimarca) il vento leggero ha annullato di fatto il programma odierno, nonostante un tentativo andato poi a vuoto di disputare almeno una prova in campo maschile.

Ieri la flotta maschile, suddivisa in due gruppi di qualificazione, ha visto infatti il completamento di quattro regate nel gruppo giallo e di tre nel blu in seguito all’interruzione della terza Course Race del giorno (successivamente si è disputato uno Slalom come nello Yellow Group), rendendo la classifica provvisoria a conti fatti parziale e incompleta in attesa che tutti gli atleti abbiano effettuato lo stesso numero di prove.

Quadro più chiaro invece al femminile, con la campionessa olimpica in carica Marta Maggetti che guarda tutte dall’alto verso il basso potendo contare su un vantaggio di 2 punti sulle israeliane Sharon Kantor e Tamar Steinberg e di 5 sul terzetto composto dalla neozelandese Veerle Ten Have, l’americana Dominique Stater e l’israeliana Shahar Tibi.