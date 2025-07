Tuffi, Mondiali 2025: i favoriti gara per gara. La Cina farà l’en-plein?

Si avvicina sempre di più l’inizio dei Mondiali di tuffi a Singapore. La Cina punta a fare en plein, cercando di vincere in tutte le gare. Una missione assolutamente possibile. Andiamo a vedere nel dettagli i favoriti gara per gara, con anche l’Italia che si presenta con un po’ di ambizione.

DONNE

Metro – Il duello per la medaglia d’oro dovrebbe essere tra Chen Jia e Li Yajie. Le cinesi partono un gradino sopra, ma attenzione all’australiana Maddison Keeney, che porta sempre coefficienti alti. Nella lotta per il podio, magari complici qualche errore delle tre citate, possono inserirsi l’egiziana Maha Eissa (bronzo scorso anno), l’americana Hailey Hernandez, la svizzera Michelle Heimberg e anche assolutamente Chiara Pellacani.

Tre metri – Sarà una sfida pazzesca per la medaglia d’oro tra Chen Jia e Chen Yiwen, con le due cinesi che possono ottenere punteggi stellari. La principale avversaria è come sempre l’australiana Maddison Keeney, ancora più competitiva rispetto al metro e pronta a sfruttare ogni errore delle asiatiche. In casa Italia si punta ancora forte su Chiara Pellacani, che ha come obiettivo la Top-5 e poi magari sogna un bronzo dopo aver comunque chiuso quarta alle Olimpiadi. Attenzione anche alla messicana Aranza Vazquez Montano, alla svizzera Michelle Heimberg, alla britannica Grace Reid, alle tedesche Lena Hentschel e Jette Muller.

Piattaforma – La Cina sembra essere completamente di un’altra pianeta rispetto al resto del mondo, soprattutto con la diciannovenne Chen Yuxi. C’è enorme curiosità per vedere la connazionale Xie Peiing, appena quindicenne e già ovviamente favorita per una medaglia importante. Una gara veramente con tantissime giovanissime (una sola trentenne, la malese Pandelela Pamg) e può succedere di tutto. Mancherà la britannica Andrea Spendolini-Sirieix, che ha vissuto un anno lontano dalle piscine, quindi attenzione alla messicana Alejandra Estudillo Torres. Proverà a fare una buona gara Sarah Jodoin di Maria, fresca del titolo europeo.

Sincro tre metri – La medaglia d’oro è già al collo delle cinesi, poi la battaglia per il podio sarà tra Australia, Stati Uniti e Gran Bretagna. Attenzione alla Germania e all’Ucraina, che possono dire la loro per le medaglie.

Sincro Piattaforma – Anche qui non ci si schioda da un oro praticamente scritto per la coppia cinese. Da capire quali saranno poi le coppie delle varie nazioni, visto che ci sono stati tanti ricambi e molti sconvolgimenti. La lotta per il podio è dunque apertissima a tante nazioni.

UOMINI

Metro – La Cina deve stare attenta. Yan Siyu e Zheng Jiuyuan sono i favoriti per la medaglia d’oro, ma attenzione al terzo incomodo che è il messicano Osmar Olvera Ibarra, che può davvero piazzare il grande colpo. Possibili outsider di lusso anche il tedesco Moritz Wesemann, il polacco Andrej Rzeszutek, il colombiano Luis Felipe Uribe Bermudez e magari gli azzurri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci.

Tre metri – Wang Zongyuan principale favorito per la medaglia d’oro ed il primo rivale è ovviamente il connazionale Cao Yuan. Anche in questo caso gli avversari sono gli stessi del metro con il messicano Osmar Olvera Ibarra, il tedesco Moritz Wesemann e il colombiano Luis Felipe Uribe Bermudez, con quest’ultimi due che si sono ben comportati nella Super Final della Coppa del Mondo.

Piattaforma – L’uomo da battere è senza alcun dubbio Zhu Zifeng, mentre c’è curiosità per il primo Mondiale del giovanissimo Zhao Renje, appena quattordicenne. Per le medaglie ci sono assolutamente anche l’australiano Cassiel Rousseau e l’ucraino Oleksii Sereda, che possono anche sognare l’argento in caso di qualche errore di Zhao.

Sincro tre metri – Tutte ovviamente contro la Cina. Non ci sono dubbi su chi vincerà il titolo mondiale, poi è grandissima lotta per gli altri due posti sul podio. Germania, Gran Bretagna, Messico, Francia e anche l’Italia con la coppia Tocci-Marsaglia che vuole provare a sognare.

Sincro Piattaforma – Anche in questo caso la Cina non dovrebbe avere avversarie. Attenzione al sincro della selezione degli atleti indipendenti (Russia), ma anche al Messico, Germania, Ucraina e Australia.

MISTO

Sincro tre metri – La Cina va per l’ennesimo titolo mondiale. Questa è una gara attesissima anche dall’Italia, visto che la coppia Pellacani-Santori punta senza alcun dubbio ad una medaglia. Gli azzurri si giocheranno il podio con Australia e Germania probabilmente.

Sincro Piattaforma – Tanto per cambiare ovviamene la coppia cinese è quella super favorita per la medaglia d’oro. Dietro la Cina si apre una battaglia clamorosa per il podio.

Team Event – Questa è la prima gara che assegna medaglie ai Mondiali. La Cina vuole cominciare l’en plein con il primo oro. Fari puntati poi su Ucraina, Germania, Australia, Messico, Stati Uniti e anche l’Italia nutre assolutamente una speranza di salire sul podio.