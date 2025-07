Tuffi grandi altezze, sospesa la gara femminile ai Mondiali. Cosa è successo a Singapore?

Si assegnano finalmente le prime medaglie nei Mondiali di tuffi dalle grandi altezze 2025. Oggi si disputano, infatti, gli ultimi due round finali della gara femminile dai 20 metri, ma al momento la competizione è sospesa in quel di Singapore a causa di un temporale che ovviamente non permette la messa in sicurezza della gara.

La gara femminile è stata interrotta poco prima dell’ultima rotazione e la giuria ha cominciato a rinviare progressivamente l’orario di inizio del sesto e decisivo round. Infatti in questa edizione dei Mondiali si disputano ben sei round, suddivisi su tre giorni di gare, ma in finale si portano solo i punteggi dei due tuffi obbligatori, mentre vengono scartati quelli dei liberi e sostituiti con quelli della finale.

In attesa della ripresa della gara in testa alla classifica c’è l’australiana Rhiannan Iffland con 256.65 punti. Alle sue spalle la canadese Molly Carlson (232.30), ma può ancora succedere di tutto ed in corsa per una medaglia ci sono l’americana Kaylea Arnett (225.90), la canadese Simone Leathead (224.50) e l’altra statunitense Maya Kelly (220.00). Elisa Cosetti è attualmente al dodicesimo posto con 186.40.

Da ricordare che domani è in programma la finale maschile dai 27 metri, con gli ultimi due round che assegnano le medaglie. La giuria potrebbe anche decidere di spostare quest’ultimo round della prova femminile anche a domani.