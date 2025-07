Tuffi, Cheng/Zhu vincono con il brivido nel sincro maschile dalla piattaforma

Vittoria con il brividio per Cheng Zilong e Zhu Zifeng nel sincro maschile dalla piattaforma. La Cina si prende l’ennesima vittoria di questi Mondiali di tuffi a Singapore, ma questa volta davvero la coppia asiatica ha dovuto aspettare l’ultimo tuffo e forse anche un pizzico di aiuto da parte della giuria per avere la meglio dei russi Nikita Shleikher e Ruslan Ternovoi. Medaglia di bronzo, invece, per gli americani Carson Tyler e Joshua Hedberg.

La coppia cinese ha concluso con il punteggio totale di 429.63, nonostante un clamoroso errore nel triplo e mezzo rovesciato di Cheng Zilong nel triplo e mezzo rovesciato raggruppato (60.18). Il tuffo decisivo è stato l’ultimo, il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo da 90.58 punti, che ha regalato il sorpasso per meno di un punto nei confronti dei russi.

Medaglia d’argento per Nikita Shleikher e Ruslan Ternovoi, che ottengono 428.70, ottenendo proprio con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo 76.68 punti. Bronzo per gli americani Carson Tyler e Joshua Hedberg, altra coppia che è riuscita a superare i 400 punti (410.70).

Quarta posizione per la coppia britannica Robbie Lee/Kyle Kothari (399.27), gli ucraini Oleksii Sereda/Mark Hrytsenko (391.23), i tedeschi Luis Carlo Avila Sanchez/Jaden Shiloh Eikermann Gregorchuk (377.37). Settimo posto per i malesi Enrique Harold/Elvis Priestly Anak Clement (374.40) davanti ai giapponesi Rikuto Tamai/Shu Okubo (369.24).