Tour de France 2025, tappa di oggi Loudenvielle-Peyragudes: orari, tv, percorso, favoriti. La cronoscalata può regalare uno spettacolo unico

Continua lo spettacolo del Tour de France sui Pirenei: oggi spazio alla tredicesima tappa, una cronoscalata che rivoluzionerà nuovamente la classifica generale. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO

I 10,9 chilometri che separano Loudenvielle da Peyragudes cominciano con un tratto breve pianeggiante che farà da preludio alla scalata. Da qui infatti si inizia a salire con gli ultimi 8 chilometri ad una pendenza media del 7,9% ma con punte che toccheranno anche il 16%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Venerdì 18 luglio Tredicesima tappa – Loudenvielle-Peyragudes (10,9 km)

Orario di partenza primo corridore: 13.10

Orario di arrivo ultimo corridore: 17.30

DOVE VEDERE LA TREDICESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle ore 14.00

Diretta streaming: Discovery Plus, Rai Play, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Chi se non Tadej Pogacar? La prova di forza ad Hautacam è stata devastante: può allungare ancora in classifica generale e praticamente mettere in cassaforte la seconda vittoria consecutiva alla Grande Boucle. Proverà a sfidarlo Jonas Vingegaard, anche se al momento appare distante il danese. Sfida interessante per il podio: a giocarsi la momentanea terza piazza sono in tanti. I più attesi Florian Lipowitz, Remco Evenepoel ed Oscar Onley.