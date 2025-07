Superbike oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari Superpole Race e gara-2, programma, streaming

Il nuovo circuito del Balaton Park ospiterà oggi la Superpole Race e gara-2 del Gran Premio d’Ungheria 2025, ottavo capitolo stagionale del Mondiale Superbike. Sul tracciato magiaro prosegue la sfida per il titolo iridato tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega, separati attualmente in classifica generale da 9 punti in favore del turco.

Il portacolori della BMW ha dominato gara-1 e partirà in pole position anche nella Superpole Race, con la concreta possibilità di completare la terza tripletta consecutiva dopo Misano e Donington. Il ducatista emiliano dovrà effettuare un grande passo avanti per cercare di invertire il trend e restare in scia al campione del mondo in carica prima della lunga pausa estiva.

La Superpole Race e gara-2 della Superbike al Balaton Park verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (Superpole Race anche su Sky Sport Uno, la seconda manche in chiaro su TV8), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW (gara-2 anche su tv8.it). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP UNGHERIA SUPERBIKE OGGI

Domenica 27 luglio

Ore 11.00 Superpole Race a Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara-2 a Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA GP UNGHERIA SUPERBIKE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP; Superpole Race anche su Sky Sport Uno e gara-2 su TV8 (in chiaro).

Diretta streaming: Sky Go e NOW; su tv8.it solo gara-2.

Diretta Live testuale: OA Sport.