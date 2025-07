Superbike oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari Superpole e gara-1, programma, streaming

Tutto pronto al Balaton Park Circuit per la Superpole e gara-1 del Gran Premio d’Ungheria 2025, valevole come ottavo capitolo stagionale del Mondiale Superbike. Prosegue la serrata sfida per il titolo iridato tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega, che si daranno battaglia sulle rive del Lago Balaton nell’ultimo appuntamento in calendario prima della sosta estiva.

A cinque Gran Premi dal termine, il turco della BMW si trova al comando della classifica generale con un margine di soli 4 punti sull’italiano del team ufficiale Ducati, mentre tutti gli altri sono ormai fuori dai giochi con distacchi in tripla cifra. Si preannuncia dunque un nuovo duello oggi per la pole position in qualifica e poi per la vittoria nella prima manche lunga del fine settimana magiaro.

La Superpole e gara-1 della Superbike ad Assen verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (la prima manche anche su Sky Sport Uno ed in chiaro su TV8), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW (gara-1 anche su tv8.it). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP UNGHERIA SUPERBIKE OGGI

Sabato 26 luglio

Ore 11.00 Superpole a Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara-1 a Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA GP UNGHERIA SUPERBIKE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP; gara-1 anche su TV8 (in chiaro) e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go e NOW; su tv8.it solo gara-1.

Diretta Live testuale: OA Sport.