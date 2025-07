Sport in tv oggi (lunedì 7 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 7 luglio, la nuova settimana si aprirà con una giornata di sport estremamente interessante in chiave azzurra seppur con non troppi eventi e discipline coinvolte. Grande attesa per i tre italiani impegnati negli ottavi di finale del tabellone maschile di Wimbledon, con l’obiettivo di superare anche il quarto turno ed entrare tra i migliori 8 dei Championships.

Il numero uno al mondo Jannik Sinner affronta da favorito il bulgaro Grigor Dimitrov sul Centre Court più suggestivo e importante del panorama internazionale, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego saranno chiamati ad una sfida complicata rispettivamente contro il veterano croato (ex finalista di questo torneo) Marin Cilic ed il giovane talento americano Ben Shelton.

Spazio anche per il ciclismo con la seconda tappa del Giro d’Italia femminile e la terza frazione del Tour de France, oltre al secondo impegno della Nazionale italiana di calcio femminile agli Europei contro il Portogallo dopo la vittoria al debutto sul Belgio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 7 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 7 luglio

12.00 Tennis, Wimbledon: ottavi di finale (1° match sul Court 2 Flavio Cobolli-Marin Cilic, 2° match sul Court 1 dalle 14.00 Lorenzo Sonego-Ben Shelton, 3° match sul centrale dalle 14.30 Jannik Sinner-Grigor Dimitrov)

12.00 Ciclismo femminile, Giro d’Italia: seconda tappa – Dalle 12.45 in diretta tv su Rai Sport e Rai 2 (dalle 14.00 in poi); live streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN

13.25 Ciclismo, Tour de France: terza tappa – Diretta streaming integrale su discovery+ e DAZN; dalle 14.45 anche in tv su Rai 2 ed in streaming su Rai Play

18.00 Basket femminile, Europei U18: Italia-Finlandia – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA

18.00 Calcio femminile, Europei: Spagna-Belgio – Diretta streaming su UEFA.tv

21.00 Calcio femminile, Europei: Italia-Portogallo – Diretta tv su Rai 2 e live streaming su Rai Play

21.15 Volley femminile, Mondiali U19: Italia-Giappone – Diretta streaming su VBTV e sul canale Youtube Volleyball World