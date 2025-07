Sport in tv oggi (lunedì 21 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 21 luglio, si preannuncia una giornata a forti tinte azzurre con tanti atleti italiani impegnati in parecchie discipline diverse. Proseguono infatti i Giochi Mondiali Universitari in Germania, ma soprattutto è previsto il day-1 dell’EYOF 2025 (Festival Olimpico della Gioventù Europea) in Macedonia del Nord con protagonisti molti talenti azzurri under 18.

Stamattina, per esempio, vedremo in azione due stelle nascenti come la sprinter Kelly Doualla (100 metri) e la nuotatrice Alessandra Mao (100 stile libero) nelle rispettive batterie per poi ammirarle anche nel pomeriggio eventualmente in semifinale. Doualla è attesa addirittura ad un triplo turno, con la finale dei 100 prevista già in serata.

Vanno avanti anche i Mondiali degli sport acquatici, con altre gare di nuoto artistico e le semifinali del torneo femminile di pallanuoto. Il menù propone anche cinque tornei di tennis tra circuito ATP e WTA, con qualche italiano che fa il suo debutto nel main draw. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 21 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 21 luglio

4.02 Nuoto artistico, Mondiali: preliminari team tecnico – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

8.02 Nuoto artistico, Mondiali: finale solo libero maschile – Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

9.00 EYOF: prima giornata – Diretta streaming su Italia Team TV

9.00 Universiadi: sesta giornata – Diretta streaming su FISU TV e discovery+

11.00 Tennis, ATP Kitzbuhel: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, WTA Praga: primo turno (3° match sul centrale Elisabetta Cocciaretto-Viktorija Golubic, 3° match sul Court 1 Lucrezia Stefanini-Viktorija Tomova) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

11.35 Pallanuoto femminile, Mondiali: Grecia-Stati Uniti (semifinale) – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

12.30 Ciclismo: Clasica Terres de l’Ebre – Dalle ore 16.00 in diretta streaming su discovery+ e DAZN

12.32 Nuoto artistico, Mondiali: finale duo tecnico femminile – Diretta tv su Rai Sport (dalle 12.55), Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

14.00 Pallanuoto femminile, Mondiali: Italia-Australia (semifinale 5°/8° posto) – Diretta streaming su Eurovision Sport (non ancora confermata)

15.35 Pallanuoto femminile, Mondiali: Ungheria-Spagna (semifinale) – Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

16.00 Tennis, ATP Washington: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

16.00 Tennis, WTA Washington: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

16.30 Tennis, ATP Umago: primo turno (1° match sul centrale Giulio Zeppieri-Tseng Chun Hsin) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV