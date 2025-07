⚡ A soli 20 anni, Matteo ha già conquistato l’argento agli Europei assoluti di Genova 2025, l’oro a squadre e argento individuale ai Mondiali Under 20, e podi importanti in Coppa del Mondo Assoluta. In questa intervista ripercorre tecnica, emozioni e futuro, tra storie di pedana e ambizioni olimpiche. Conduce: Alice Liverani Nel video: Il percorso da Under 20 a protagonista tra i grandi I dettagli tecnici che lo rendono pericoloso in pedana Il momento in cui ha sentito “ce la posso fare” I suoi sogni tra Mondiali, Europei e Olimpiadi ➡️ ISCRIVITI, metti LIKE e attiva la per non perderti i prossimi FOCUS – SCHERMA! #FocusScherma #MatteoGalassi #SpadaItaliana #AliceLiverani #EuropeiGenova2025 #MondialiUnder20 #SportMotivation ⚔️