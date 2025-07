Scherma, le speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali 2025 nelle gare individuali

C’è un’Italia che vuole essere protagonista dalla prossima settimana ed è quella della scherma. Da martedì, infatti, cominciano i Mondiali di Tbilisi ed ovviamente c’è grande attesa sulla squadra azzurra, che punta a vincere il medagliere anche se non sarà per niente un compito facile, visto che la concorrenza ogni anno cresce sempre di più.

La notizia più importante per la scherma italiana è il ritorno in pedana di Martina Favaretto, che ha dovuto saltare gli Europei di Genova per infortunio. La veneta è reduce da una stagione davvero eccezionale e si presenta come la grande favorita, insieme all’americana Lee Kiefer, nella prova individuale di fioretto. La medaglia è quasi un obbligo ed ovviamente l’obiettivo è quella dal metallo più prezioso. L’Italia deve riscattare la deludente prestazione agli Europei, dove è arrivato solo il bronzo di Martina Batini, che ha comunque possibilità di rifarsi anche in questa manifestazione iridata. La stagione ha dimostrato che anche Arianna Errigo ed Anna Cristino possono assolutamente puntare al podio.

In campo maschile l’Italia si presenta con un quartetto che nessuna delle altre nazioni può avere. Guillaume Bianchi è il campione europeo in carica e sogna una clamorosa doppietta in quel di Tbilisi. Certamente tra i favoriti per la medaglia d’oro c’è Tommaso Marini, anche lui reduce da una stagione decisamente positiva. Filippo Macchi ha tutto per arrivare fino in fondo, come ha già dimostrato alle Olimpiadi, ed attenzione anche ad un Alessio Foconi che in Coppa del Mondo ha timbrato il cartellino in questa stagione e può replicare anche ai Mondiali.

Nella spada si guarda soprattutto al femminile con una Giulia Rizzi che vuole questa prima medaglia iridata individuale della carriera, soprattutto dopo aver disputato una stagione quasi sempre al vertice. Alberta Santuccio è anche lei tra le favorite per salire sul podio, mentre Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk possono recitare il ruolo delle outsider di lusso, con la campana che ha già mostrato le sue qualità all’Europeo.

Tra gli uomini la miglior carta è probabilmente Davide Di Veroli, che in questa stagione ha finalmente centrato il suo primo successo in Coppa del Mondo e deve riscattare un Europeo sottotono. Attenzione poi all’esperienza di Andrea Santarelli e all’imprevedibilità del giovane Matteo Galassi, argento europeo e che si presenta con nulla da perdere al suo primo Mondiale della carriera.

Le medaglie, almeno a livello individuale, diventano più difficili nella sciabola. Al maschile sicuramente le carte migliori sono Luca Curatoli e Michele Gallo, che hanno le qualità per spingersi sul podio. Al femminile possono provarci Michela Battiston e Chiara Mormile, anche se servirà davvero la giornata perfetta.