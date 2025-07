Ospite di Run2u il direttore tecnico dell’atletica leggera italiana, il professor Antonio La Torre: è il motore silenzioso ma decisivo della nuova era azzurra. Visione, metodo e passione al servizio degli atleti hanno portato a una credibilità tecnica ritrovata a livello mondiale. Dopo i Mondiali indoor di Nanchino, la Coppa Europa per Nazioni di Marcia e Pista a Lisbona, gli straordinari Europei di Roma 2024, gli Europei su strada a Bruxelles ed una stagione vivace con un ricambio generazionale evidenziato ai recenti poi gli Euro Indoor di Apeldoorn, ora tutta l’attenzione è rivolta ai Mondiali di Tokyo 2025, dove l’Italia intende dimostrare il proprio valore sul palcoscenico globale. Poi come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori. Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì o Martedì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità. E non dimenticare di mandarci i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!