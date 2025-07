In questa puntata di Run2U, scopriremo la storia di Alberto Marchesani, ultrarunner per hobby che ha cominciato per caso a correre, e che ora affronta corse endurance estreme mettendo alla prova corpo e mente. Dalle gare più dure ai percorsi più impegnativi, Alberto racconta la sua esperienza, la preparazione, le sfide quotidiane e cosa significa superare i propri limiti nello sport di endurance. Se ami l’ultramaratona, il trail running e le storie di determinazione, questo episodio ti ispirerà a spingerti oltre ogni confine perché Alberto è un insospettabile di grande ispidrazione, e dalla sua passione è nata anche una corsa l’ epica dell’Acqiuuaa che vuole fare avvicinare altri amtori come lui alle ultra maratone. Lui da un senso alla frase di un famoso film che recitava”SI PUO’ FARE!” Poi come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori. Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità. E non dimenticare di mandarci i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!