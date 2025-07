Ospite di questa puntata che torna perché il terreno in questo periodo è molto fertile e prolifico è Maurizio Torri, responsabile di Sport di Montagna, voce e volto del trail running italiano. Speaker, fotografo e instancabile narratore di emozioni in movimento, Torri ci racconta la sua storia e l’evoluzione del mondo outdoor. Dalle grandi gare internazionali alla bellezza delle competizioni locali, Maurizio condivide con Run2U il suo punto di vista privilegiato sul panorama trail. Un episodio che parla di passione, di visione e di futuro. Scopri come lo sport può essere raccontato, vissuto e trasformato in linguaggio umano e visivo. Poi come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori. Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità. E non dimenticare di mandarci i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!