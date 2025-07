Quanti soldi guadagna Simone Cerasuolo con l’oro ai Mondiali di nuoto? Montepremi “minimal”

Simone Cerasuolo ha conquistato la medaglia d’oro sui 50 metri rana ai Mondiali 2025 di nuoto. Il 22enne romagnolo è salito sul gradino più alto del podio grazie a una prestazione superlativa offerta nella vasca di Singapore, dove ha trionfato con il tempo di 26.54 davanti a Kirill Prigoda (26.62) e al cinese Qin Haiyang (26.67). Si tratta del primo titolo per l’Italia in questa rassegna iridata, tra l’altro in una specialità che diventerà olimpica a partire da Los Angeles 2028.

L’azzurro ha raggiunto il risultato più bello della propria carriera tra i grandi, dopo un argento agli Europei e un bronzo ai Mondiali in corta nel 2022 proprio su questa distanza (in quella stagione fu quinto anche ai Mondiali in lunga). Il trionfo odierno in terra asiatica può rappresentare un vero e proprio punto di svolta per la carriera del nostro portacolori, che ha tutte le potenzialità per regalarsi ulteriori soddisfazioni in campo internazionale.

Il risultato conseguito a Singapore ha un’enorme rilevanza dal punto di vista agonistico e sportivo, ma porta in dote anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Simone Cerasuolo conquistando la medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto? Il trionfo sui 50 metri rana gli ha fruttato un assegno del valore pari a 20.000 dollari statunitensi (circa 17.450 euro): la cifra non è sbalorditiva per un titolo mondiale, sicuramente meno remunerativo rispetto ad altri sport.

QUANTI SOLDI GUADAGNA CERASUOLO CON L’ORO AI MONDIALI?

20.000 dollari statunitensi (circa 17.450 euro).