Si è appena conclusa la quinta giornata delle Universiadi Estive 2025, quest’anno disputate a Berlino. Oggi sono stati messi in palio altri sei titoli nella vasca tedesca, con l’Italia nuovamente protagonista. Il nostro paese vanta già sei medaglie in queste prime giornate; nella giornata di ieri Ivan Giovannoni e David Marchello hanno arricchito il nostro medagliere con l’argento ed il bronzo nel 1500 metri.

Oggi la rassegna universitaria si è aperta con la finale 100 farfalla donne, vinta dall’americana Leah Elizabeth Shackley. Solo sesta l’azzurra Paola Borrelli con il crono di 59.13. L’America ha poi conquistato l’oro anche nella finale donne 1500 stile libero, vinta da Kate Morgan Hurst. L’azzurra Noemi Cesarano ha chiuso la sua finale al quinto posto con il tempo di 16:26.54.

Stesso risultato (quinta piazza) per Simone Stefani nella finale dei 50 metri dorso, vinta dal sudafricano Pieter Theunis Coetze. L’Italia non è poi riuscita a conquistare medaglie neanche nella penultima finale di giornata, i 200 metri rana femminili. La gara è stata vinta dalla giapponese Yumeno Kusuda, con Francesca Zucca ed Anna Pirovano che hanno chiuso la gara rispettivamente in sesta ed ottava posizione.

La grande beffa è arrivata però nella finale 4×100 stile libero mista, ultima occasione di giornata per conquistare medaglie. La squadra italiana, composta da Lorenzo Actis Dato, Giovanni Caserta, Federica Toma e Agata Maria Ambler. è stata beffata nel finale dal Sudafrica per soli sei centesimi, abbandonando il sogno del bronzo. La finale è stata vinta invece dalla squadra americana, con il nuovo record FISU (3:24.27).