Nuoto, gli italiani in top10 nei ranking stagionali prima dei Mondiali di Singapore

Domani si inizierà a fare sul serio. La World Aquatics Championships Arena sarà teatro delle sfide dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Fino al 3 agosto l’interesse degli appassionati sarà catalizzato da quello che accadrà in questa rassegna iridata post olimpica, che si presenta molto interessante. In tutto questo, gli azzurri vorranno farsi trovar pronti.

Un’annata che, essendo post Giochi, risente di chi ha gestito in maniera un po’ diversa l’annata. È il caso di Thomas Ceccon, campione olimpico dei 100 dorso, fuori dalla top-10 mondiale nella sua specialità principale, mentre nel novero dei migliori dieci nuotatori dei 200 dorso, avendo stabilito il nuovo record italiano.

Selezione del Bel Paese che, da questo punto di vista, si fa apprezzare in particolare nella rana in cui sia a livello maschile che femminile ci sono rappresentati degni di questo nome, in grado di puntare alle medaglie nelle distanze dei 50/100 rana. I nomi sono quelli di Benedetta Pilato (5o rana) e di Nicolò Martinenghi (100 rana), campione olimpico delle due vasche, ma attenzione all’ascesa di Ludovico Viberti (100 rana), che potrebbe stupire in Asia.

Di seguito le graduatorie con gli azzurri in top-10 a livello mondiale nel 2025:

AZZURRI NELLA TOP-10 DEL RANKING MONDIALE STAGIONALE

50 STILE LIBERO UOMINI

1 Cameron McEvoy AUS 21.30 06/11/2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

2 Jack Alexy USA 21.36 06/07/2025 U.S. National Championships – Time Trials Indianapolis, USA

3 Egor Kornev RUS 21.43 04/16/2025 Russian National Championship Kazan, RUS

4 Gui Caribe BRA 21.46 04/25/2025 Brazilian Swimming Championship Rio de Janeiro, BRA

5 Vladyslav Bukhov UKR 21.52 06/27/2025 U23 European Championship Samorin, SVK

6 Meiron Cheruti ISR 21.60 05/17/2025 Union Cup / Israeli World Trials Netanya, ISR

7 Leonardo Deplano ITA 21.62 04/13/2025 Italian Swimming Championship Riccione, ITA

8 Jamie Jack AUS 21.66 12/17/2024 Queensland Championships Brisbane, AUS

=9 Diogo Ribeiro POR 21.67 06/27/2025 U23 European Championship Samorin, SVK

=9 Ben Proud GBR 21.67 04/19/2025 AGB Swimming Championships London, GBR

100 STILE LIBERO DONNE

1 Torri Huske USA 52.43 06/03/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

2 Marrit Steenbergen NED 52.77 05/26/2025 AP Race London International London, GBR

3 Gretchen Walsh USA 52.78 06/03/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

4 Simone Manuel USA 52.83 06/03/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

5 Mollie O’Callaghan AUS 52.87 06/13/2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

=6 Meg Harris AUS 53.01 06/13/2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

=6 Sara Curtis ITA 53.01 04/15/2025 Italian National Championship Riccione, ITA

8 Kate Douglass USA 53.16 06/03/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

9 Milou van Wijk NED 53.18 03/30/2025 Antwerp Diamond Speedo Race Antwerp, BEL

10 Wu Qingfeng CHN 53.27 05/22/2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

400 STILE LIBERO UOMINI

1 Lukas Märtens GER WR 3:39.96 04/12/2025 Malmsten Swim Open Stockholm Stockholm, SWE

2 Samuel Short AUS 3:41.09 06/08/2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

3 Rex Mauer USA 3:43.33 06/06/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

4 Oliver Klemet GER 3:43.40 04/12/2025 Malmsten Swim Open Stockholm Stockholm, SWE

5 Elijah Winnington AUS 3:43.99 06/08/2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

6 Marco De Tullio ITA 3:44.89 26/08/2025 Trofeo Settecolli Roma, ITA

7 Florian Wellbrock GER 3:45.29 04/12/2025 Malmsten Swim Open Stockholm Stockholm, SWE

8 Kristóf Rasovszky HUN 3:45.32 04/10/2025 Hungarian Swimming Championship Kaposvár, HUN

9 Pan Zhanle CHN 3:45.34 05/17/2025 Chinese National Swimming Championship Shenzhen, CHN

10 Guilherme Costa BRA 3:45.35 04/21/2025 Brazilian Swimming Championships Rio de Janeiro, BRA

800 STILE LIBERO DONNE

1 Katie Ledecky USA WR 8:04.12 05/03/2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

2 Summer McIntosh CAN 8:05.07 06/08/2025 Bell Canadian Swimming Trials Victoria, CAN

3 Lani Pallister AUS 8:10.84 06/12/2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

4 Yang Peiqi CHN 8:19.45 03/19/2025 Chinese National Spring Championship Qingdao, CHN

5 Claire Weinstein USA 8:19.67 06/03/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

6 Jillian Cox USA 8:19.88 06/03/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

7 Isabel Gose GER 8:20.42 05/04/2025 German Swimming Championship Berlin, GER

8 Li Bingjie CHN 8:20.68 05/23/2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

9 Erika Fairweather NZL 8:21.67 05/20/2025 New Zealand Swimming Championships Auckland, NZL

10 Simona Quadarella ITA 8:21.99 06/27/2025 Settecolli Trophy Roma, ITA

1500 STILE LIBERO DONNE

1 Katie Ledecky USA 15:24.51 04/30/2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

2 Lani Pallister AUS 15:39.14 06/14/2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

3 Li Bingjie CHN 15:43.94 05/19/2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

4 Isabelle Gose GER 15:52.34 05/02/2025 German Swimming Championship Berlin, GER

5 Simona Quadarella ITA 15:54.23 06/26/2025 Settecolli Trophy Rome, ITA

6 Anastasiia Kirpichnikova FRA 15:55.27 06/15/2025 Campionati Francesi Elite Montpellier, FRA

7 Moesha Johnson AUS 15:58.53 04/12/2025 Swim Open Stockholm Stockholm, SWE

8 Claire Weinstein USA 16:01.96 06/07/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

9 Jillian Cox USA 16:04.13 04/30/2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

10 Ksenia Misharina RUS 16:04.21 04/17/2025 Russian National Championship Kazan, RUS

200 DORSO UOMINI

1 Jack Aikins USA 1:54.25 06/04/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

2 Apostolos Siskos GRE 1:54.66 05/18/2025 Greek National Championship Thessaloniki, GRE

3 Keaton Jones USA 1:54.85 06/04/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

4 Daniel Diehl USA 1:55.08 06/04/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

5 Hubert Kós HUN 1:55.50 05/16/2025 Longhorn Aquatics Elite Invite Austin, USA

6 Oliver Morgan GBR 1:55.55 04/20/2025 AGB Swimming Championships London, GBR

7 Roman Mityukov SUI 1:55.64 04/05/2025 Swiss Swimming Championship Sursee, SUI

8 Thomas Ceccon ITA 1:55.71 04/21/2025 Australian Open Championships Brisbane, AUS

9 Hidekazu Takehara JPN 1:55.79 06/07/2025 Tokyo Swimming Championship Tokyo, JPN

10 David King USA 1:55.84 06/04/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

50 RANA UOMINI

1 Ludovico Viberti ITA 26.27 06/27/2025 Settecolli Trophy Roma, ITA

2 Ilya Shymanovich BLR 26.37 04/20/2025 Dubai International Aquatics Championship Dubai, UAE

3 Ivan Kozhakin RUS 26.49 04/17/2025 Russian National Championship Kazan, RUS

4 Qin Haiyang CHN 26.54 05/19/2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

5 Simone Cerasuolo ITA 26.59 04/17/2025 Italian National Championship Riccione, ITA

6 Samuel Williamson AUS 26.66 02/14/2025 Mattioli Victorian Open Melbourne, AUS

7 Luka Mladenovic AUT 26.72 06/26/2025 European U23 Championships Samorin, SVK

8 Nicolò Martinenghi ITA 26.78 04/17/2025 Italian National Championship Riccione, ITA

8 Koen de Groot NED 26.78 06/12/2025 Dutch Long Course Championships Amersfoort, NED

10 Sun Jiajun CHN 26.85 03/19/2025 Chinese Spring National Championship Qingdao, CHN

50 RANA DONNE

1 Eneli Jefimova EST 29.83 04/21 Helsinki Swim Meet Helsinki, FIN

2 Benedetta Pilato ITA 29.87 05/17 Mare Nostrum Swim Tour Monte Carlo, MCO

3 Lilly King USA 29.88 06/05 Toyota National Champs Indianapolis, USA

4 Tang Qianting CHN 30.01 05/23 Chinese National Champs Shenzhen, CHN

5 McKenzie Siroki USA 30.05 06/07 Toyota National Champs Indianapolis, USA

6 Ruta Meilutyte LTU 30.18 04/13 Swim Open Stockholm Stockholm, SWE

7 Anna Elendt GER 30.28 05/18 Mare Nostrum Swim Tour Monte Carlo, MCO

8 Satomi Suzuki JPN 30.36 03/23 Japan Swim Tokyo, JPN

9 Anita Bottazzo ITA 30.39 04/17 Italian National Champs Riccione, ITA

10 Veera Kivirinta FIN 30.41 06/27 Settecolli Trophy Rome, ITA

100 RANA UOMINI

1 Qin Haiyang CHN 58.61 05/18/2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

2 Campbell McKean USA 58.96 06/06/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

3 Sun Jiajun CHN 58.98 03/20/2025 Chinese National Spring Championships Qingdao, CHN

4 Shin Ohashi JPN 59.03 06/22/2025 Osaka High School Championships (80ª edizione) Osaka, JPN

5 Ludovico Viberti ITA 59.04 04/14/2025 Italian National Championship Riccione, ITA

6 Dong Zhihao CHN 59.06 05/18/2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

7 Ivan Kozhakin RUS 59.14 06/26/2025 Settecolli Trophy Roma, ITA

8 Nicolò Martinenghi ITA 59.16 04/14/2025 Italian National Championship Riccione, ITA

9 Josh Matheny USA 59.18 06/06/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

10 Lucas Matzerath GER 59.19 05/02/2025 German Swimming Championship Berlin, GER

100 RANA DONNE

1 Angharad Evans GBR 1:05.37 04/20 AGB Swimming Championships London, GBR

2 Tang Qianting CHN 1:05.57 05/19 Chinese National Champs Shenzhen, CHN

3 Anna Elendt GER 1:05.72 05/02 German Swimming Champs Berlin, GER

4 Kate Douglass USA 1:05.79 06/06 Toyota National Champs Indianapolis, USA

5 Eneli Jefimova EST 1:05.81 05/25 AP Race London International London, GBR

6 Anita Bottazzo ITA 1:05.82 04/13 Italian National Champs Riccione, ITA

7 Satomi Suzuki JPN 1:06.00 06/07 17th Tokyo Swimming Champs Tokyo, JPN

8 Lisa Angiolini ITA 1:06.01 04/13 Italian Swimming Champs Riccione, ITA

9 Lilly King USA 1:06.02 06/06 Toyota National Champs Indianapolis, USA

10 Yevgenia Chikunova RUS 1:06.13 04/16 Russian National Champs Kazan, RUS

200 FARFALLA UOMINI

1 Luca Urlando USA 1:52.37 04/04/2025 TYR Pro Swim Series Sacramento, USA

2 Ilya Kharun CAN 1:53.41 06/11/2025 Bell Canadian Swimming Trials Victoria, CAN

3 Carson Foster USA 1:53.70 06/03/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

4 Thomas Heilman USA 1:54.03 06/03/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

5 Krzysztof Chmielewski POL 1:54.36 04/04/2025 TYR Pro Swim Series Sacramento, USA

6 Genki Terakado JPN 1:54.73 03/21/2025 Japan Swim Tokyo, JPN

7 Federico Burdisso ITA 1:54.76 06/27/2025 Settecolli Trophy Roma, ITA

8 Gabriel Jett USA 1:54.87 06/03/2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

9 Duncan Scott GBR 1:54.89 04/16/2025 AGB Swimming Championships London, GBR

10 Harrison Turner AUS 1:54.90 06/11/2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS