NUOTO ‍♀️: Cristina Chiuso, la sprinter che ha fatto la storia In questa puntata speciale di FOCUS SUMMER, direttamente dal Fantini Club, Alice Liverani intervista Cristina Chiuso, leggenda del nuoto azzurro e simbolo della velocità femminile in vasca. Un esempio di leadership, talento e visione dentro e fuori dall'acqua. Chi è Cristina Chiuso? Nata a San Donà di Piave il 25 dicembre 1973, è stata la sprinter simbolo del nuoto femminile italiano per oltre un decennio. Laureata in ingegneria gestionale, è stata anche capitano e guida carismatica della nazionale. Una carriera da record: – ‍♀️ Primatista italiana dei 50 m stile libero in vasca lunga (1998–2014) e corta (2000–2016) – 41 titoli italiani individuali – 29 record nazionali – Quattro Olimpiadi: Barcellona 1992, Sydney 2000 (finalista), Atene 2004, Pechino 2008 – Cinque Mondiali in vasca lunga (2001–2009) – Medaglie europee (vasca lunga e corta), Giochi del Mediterraneo e Universiadi ️ Dopo il ritiro nel 2009 ha intrapreso la carriera nel marketing sportivo e come commentatrice per Rai, Sky Sport ed Eurosport (Londra 2012, Tokyo 2021, Parigi 2024). Nel 2025 ha pubblicato il libro "Con la testa sott'acqua", un viaggio personale tra sport, identità e consapevolezza. Cristina oggi è attiva in progetti sociali, eventi sportivi e iniziative di formazione, come i campi di specializzazione per giovani atleti con Alessia Filippi in Puglia. Riprese realizzate al Fantini Club, epicentro dello sport estivo italiano.